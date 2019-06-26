«Уфа» не хотела продавать Сейдахмета

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об уходе из команды форварда .

Этот вариант возник давно, большую роль в нём сыграла позиция руководства «Кайрата» и лично председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева. Клуб делает сейчас упор на молодых местных футболистов, поэтому в «Кайрате» и захотели пригласить Сайдахмета. Мне импонирует то, что делает Боранбаев в Казахстане, какую базу построили для клуба. Поэтому пошли навстречу казахстанскому коллективу и отпустили форварда. Конечно, нам бы не хотелось расставаться с Еркебуланом, мы видели его потенциал.Мы просто пошли на уступки ради «Кайрата», поэтому и расстались с форвардом.