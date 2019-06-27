Фарфан: «Травмы – часть футбола. Спасибо за поддержку. Я вернусь»

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу , получивший травму на Кубке Америки, опубликовал пост в своём «инстаграме».

Жизнь, как и футбол, наполнена различными моментами и эмоциями. Ты испытываешь радость, забивая гол, выигрывая чемпионат и пробиваясь на Кубок мира. Но бывают и тяжёлые моменты, когда в решающий момент ты бьёшь мимо ворот, не достигаешь своей цели и, конечно, получаешь травму. Всё это – часть футбола.

Когда ты силён психологически, для тебя нет никаких преград. Мне необходимо восстановиться и вернуться ещё сильнее, чем прежде.

Спасибо всем вам за любовь и поддержку. Я вернусь.