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Фарфан: «Травмы – часть футбола. Спасибо за поддержку. Я вернусь»

сегодня, 03:27

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан, получивший травму на Кубке Америки, опубликовал пост в своём «инстаграме».

Жизнь, как и футбол, наполнена различными моментами и эмоциями. Ты испытываешь радость, забивая гол, выигрывая чемпионат и пробиваясь на Кубок мира. Но бывают и тяжёлые моменты, когда в решающий момент ты бьёшь мимо ворот, не достигаешь своей цели и, конечно, получаешь травму. Всё это – часть футбола.

Когда ты силён психологически, для тебя нет никаких преград. Мне необходимо восстановиться и вернуться ещё сильнее, чем прежде.

Спасибо всем вам за любовь и поддержку. Я вернусь.

Ранее сообщалось, что Фарфан может пропустить от 6 до 9 месяцев.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
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сегодня в 03:41
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