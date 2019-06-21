21-летний нападающий сборной Нигерии перенес инфаркт

Тревожные новости поступили из штаба сборной Нигерии. 21-летний нападающий «Бордо» и «суперорлов» Самуэль Калу перенес сердечный приступ на тренировке национальной команды в Александрии.
Игрока доставили в местную больницу. Сообщается, что состояние футболиста стабилизировалось. Причиной случившегося стало обезвоживание.
22 июня сборной Нигерии предстоит провести первый матч Кубка Африканских Наций против команды Бурунди.
Колодец далеко,
Жар донимает,
Пот выступает!!!
Колодец далеко,
Жар донимает,
Пот выступает!!!