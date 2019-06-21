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21-летний нападающий сборной Нигерии перенес инфаркт

вчера, 23:34

Тревожные новости поступили из штаба сборной Нигерии. 21-летний нападающий «Бордо» и «суперорлов» Самуэль Калу перенес сердечный приступ на тренировке национальной команды в Александрии.

Игрока доставили в местную больницу. Сообщается, что состояние футболиста стабилизировалось. Причиной случившегося стало обезвоживание.

22 июня сборной Нигерии предстоит провести первый матч Кубка Африканских Наций против команды Бурунди.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 708
сегодня в 00:26
Солнце высоко,
Колодец далеко,
Жар донимает,
Пот выступает!!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Семак иди сюда
   98 / 708
вчера в 23:58
Пить что ли не давали?
миллионы людей в Африке страдают от недостатка питьевой воды, в то время когда ты свой огород из шланга поливаешь
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   193 / 708
вчера в 23:53
Пить что ли не давали?
KilianMbap
KilianMbap
   291 / 708
вчера в 23:47
Здоровья
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Шуnя771
   37 / 708
вчера в 23:44
Здоровья.
Присоединяюсь !
Шуnя771
Шуnя771
   91 / 708
вчера в 23:38
Здоровья.
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