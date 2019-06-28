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Коутиньо: «Было бы сложно играть против Месси в полуфинале Кубка Америки»

сегодня, 14:46

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо заявил, что не хотел бы играть с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.

Сегодня «Селесао» одолели Парагвай в серии пенальти и вышли в 1/2 финала, где сыграют с победителем пары Аргентина - Венесуэла.

Будет очень трудно играть против Месси в полуфинале, потому что он может разбалансировать игру в любой момент. Но пока мы не знаем, кто будет нашим соперником. Важно делать свою работу и готовиться к любому противнику.

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Все комментарии
Left Boy
Left Boy ответил Artuom
   175 / 653
сегодня в 15:53
По контракту надо лизать гному
Artuom
Artuom
   55 / 653
сегодня в 15:52
Трём сборным на групповом этапе было не особо сложно ;)
Коут похоже сам себя запугивает.
cska plus
cska plus
   2 / 653
сегодня в 15:44
Готовьтесь к Венесуэле.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 653
сегодня в 15:04
Коутиньо: «Было бы сложно играть против Месси»
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