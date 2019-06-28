Коутиньо: «Было бы сложно играть против Месси в полуфинале Кубка Америки»

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо заявил, что не хотел бы играть с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.
Сегодня «Селесао» одолели Парагвай в серии пенальти и вышли в 1/2 финала, где сыграют с победителем пары Аргентина - Венесуэла.
Будет очень трудно играть против Месси в полуфинале, потому что он может разбалансировать игру в любой момент. Но пока мы не знаем, кто будет нашим соперником. Важно делать свою работу и готовиться к любому противнику.
Коут похоже сам себя запугивает.
Коут похоже сам себя запугивает.
Барриос : "Ерунда,ничего сложного"
Барриос : "Ерунда,ничего сложного"