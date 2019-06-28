Коутиньо: «Было бы сложно играть против Месси в полуфинале Кубка Америки»

сегодня, 14:46

Полузащитник сборной Бразилии заявил, что не хотел бы играть с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.

Сегодня «Селесао» одолели Парагвай в серии пенальти и вышли в 1/2 финала, где сыграют с победителем пары Аргентина - Венесуэла.