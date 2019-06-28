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Бериссо: «Горжусь игрой Парагвая»

сегодня, 07:40
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 0Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериссо дал комментарий после поражения от Бразилии (0:0, 3:4 - пен) в четвертьфинале Кубка Америки-2019.

Мы провели очень яркий матч. Я горжусь выступлением своих футболистов. Хочу поблагодарить ребят за то, как они прожили сегодняшнюю игру.

Каждый матч мы должны проводить на высшем уровне. Должны требовать от игроков того же, что и сегодня. Необходимо продолжать работать, чтобы стать серьёзной и опасной командой. Такой настрой игроков очень радует, но нам предстоит ещё много работы.

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Все комментарии
борька
борька
   75 / 654
сегодня в 08:23
Парагваю не хватило пару, пару удачных моментов не реализовали, не забили пару голов в серии пенальти!
Спустили пар и домой!
Удачи парагвайцам,а сильнейший продолжит показывать тухлый футбол
ДСА
ДСА
   90 / 654
сегодня в 08:04
Жаль не победили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 654
сегодня в 07:53
Футбол....в данном случае...
Гордость проигравших......
И стыдоба победивших......
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