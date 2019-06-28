Бериссо: «Горжусь игрой Парагвая»

Главный тренер сборной Парагвая дал комментарий после поражения от Бразилии (0:0, 3:4 - пен) в четвертьфинале Кубка Америки-2019.

Мы провели очень яркий матч. Я горжусь выступлением своих футболистов. Хочу поблагодарить ребят за то, как они прожили сегодняшнюю игру.

Каждый матч мы должны проводить на высшем уровне. Должны требовать от игроков того же, что и сегодня. Необходимо продолжать работать, чтобы стать серьёзной и опасной командой. Такой настрой игроков очень радует, но нам предстоит ещё много работы.