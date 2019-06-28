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Руни: «Мне уже предлагают стать тренером»

сегодня, 12:11

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни сообщил, что ему уже поступают предложения тренерской работы.

Задумываюсь ли я о карьере тренера? Да, конечно. Когда я завершу карьеру, увидим, какие будут возможности. У меня уже есть предложения, но в данный момент я еще остаюсь футболистом и хочу этим насладиться. А уж потом приму решение.

Прежде всего, нужно будет понять амбиции клуба и свои амбиции, чтобы решение было верным и для меня, и для этой команды.

Ранее 33-летний форвард признался, что хочет вернуться в МЮ или «Эвертон».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   144 / 656
сегодня в 14:22
нормальный был бы тренер-мотиватор. уверен,что бы ему и АПЛ и ЛЧ покорились,когда футболиисты услышали речь: Побеждаем в турнире - вся выпивка и бабы за мой счёт!
dzvinka
dzvinka
   41 / 656
сегодня в 13:29
за пивасом в пабе пришло в голову? явно не на тренерских курсах)))) ох уж этот шрек.
No pupsiks
No pupsiks
   19 / 656
сегодня в 12:33
В Америке до глубокой старости можно играть с такими скоростями.
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 12:26
Ещё лет пять побегает.
kotmyshka
kotmyshka
   61 / 656
сегодня в 12:14
В МЛС еще пару сезонов может поиграть...
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