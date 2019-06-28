Руни: «Мне уже предлагают стать тренером»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» сообщил, что ему уже поступают предложения тренерской работы.

Задумываюсь ли я о карьере тренера? Да, конечно. Когда я завершу карьеру, увидим, какие будут возможности. У меня уже есть предложения, но в данный момент я еще остаюсь футболистом и хочу этим насладиться. А уж потом приму решение.

Прежде всего, нужно будет понять амбиции клуба и свои амбиции, чтобы решение было верным и для меня, и для этой команды.