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Форлан: «Если Гризманн не уйдет из „Атлетико“, это будет неловкая ситуация»

сегодня, 08:36

Экс-нападающий «Атлетико» Диего Форлан прокомментировал ситуацию с форвардом «матрасников» Антуаном Гризманном.

Француз еще в середине мая официально заявил о своем уходе из клуба, но пока так никуда и не перешел.

Послу случившегося каждый болельщик «Атлетико» может трактовать ситуацию по-своему, но никто не может сомневаться в футбольных качествах Антуана. Но если он хочет уйти, а это сделать не удастся, то возникнет неудобная ситуация для всех. Тем не менее Антуан остается одним из лучших форвардов мира.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 655
сегодня в 09:39
Антоха хорош даже очень хорош, но каждый год устраивает сценарий, матрасникам в качестве наказания надо сплавить его в какой-нибудь условный Дижон.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 655
сегодня в 09:21
Прошлое лето всем мозги пудрил и сейчас то же самое. Собрался, так уходи!!!
АС35
АС35
   7 / 655
сегодня в 09:11
....Тем не менее Антуан остается одним из лучших форвардов мира.....


Очень-очень сомнительное утверждение)
Свинодел
Свинодел
   182 / 655
сегодня в 08:38
Это будет новый сезон в бесконечном сериале о переходе.
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