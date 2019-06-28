Форлан: «Если Гризманн не уйдет из „Атлетико“, это будет неловкая ситуация»

Экс-нападающий «Атлетико» Диего Форлан прокомментировал ситуацию с форвардом «матрасников» Антуаном Гризманном.
Француз еще в середине мая официально заявил о своем уходе из клуба, но пока так никуда и не перешел.
Послу случившегося каждый болельщик «Атлетико» может трактовать ситуацию по-своему, но никто не может сомневаться в футбольных качествах Антуана. Но если он хочет уйти, а это сделать не удастся, то возникнет неудобная ситуация для всех. Тем не менее Антуан остается одним из лучших форвардов мира.
Очень-очень сомнительное утверждение)
Очень-очень сомнительное утверждение)