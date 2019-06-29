Скалони: «Месси есть Месси. Он лучше всех»

Главный тренер сборной Аргентины после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки отметил вклад капитана «альбиселесте» в успехи команды.

Я, как и многие другие, считаю, что Месси играет существенную роль на поле. Если бы вы видели, какой большой вклад он вносит в раздевалке и как помогает своим товарищам по команде на поле, возможно, вы бы изменили своё мнение о нём.

Могу заверить вас, что он является очень важной частью команды. У нас в этом нет сомнений.

Месси есть Месси. Он лучший и превосходит всех.