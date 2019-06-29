Скалони: «Месси есть Месси. Он лучше всех»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки отметил вклад капитана «альбиселесте» Лионеля Месси в успехи команды.
Я, как и многие другие, считаю, что Месси играет существенную роль на поле. Если бы вы видели, какой большой вклад он вносит в раздевалке и как помогает своим товарищам по команде на поле, возможно, вы бы изменили своё мнение о нём.
Могу заверить вас, что он является очень важной частью команды. У нас в этом нет сомнений.
Месси есть Месси. Он лучший и превосходит всех.
Также Скалони высказался о предстоящем полуфинальном поединке против сборной Бразилии.
Этот матч будет прекрасным событием для всех любителей футбола. Для нас, тех, кто наблюдает за игрой со скамейки, всё будет сложнее. Но нас ждёт замечательная, прекрасная игра. Мы постараемся усложнить сопернику жизнь и выиграть этот матч.
Но почему например не похвалить Агуэро и Мартинеса, которые два матча подряд с результативными действиями. Или голкипера, не пропускающего(противники не особо, но удары были).
Но почему например не похвалить Агуэро и Мартинеса, которые два матча подряд с результативными действиями. Или голкипера, не пропускающего(противники не особо, но удары были).
Реалу кто только не забивал...и команды из Сегунды по 2-3 мяча забивали.
Реалу кто только не забивал...и команды из Сегунды по 2-3 мяча забивали.
Месси забил больше всех в Эль-Классико, за всю историю противостояния Реала и Барсы.
Месси забил больше всех в Эль-Классико, за всю историю противостояния Реала и Барсы.