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Скалони: «Месси есть Месси. Он лучше всех»

29 июня 2019, 07:50
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале Кубка Америки отметил вклад капитана «альбиселесте» Лионеля Месси в успехи команды.

Я, как и многие другие, считаю, что Месси играет существенную роль на поле. Если бы вы видели, какой большой вклад он вносит в раздевалке и как помогает своим товарищам по команде на поле, возможно, вы бы изменили своё мнение о нём.

Могу заверить вас, что он является очень важной частью команды. У нас в этом нет сомнений.

Месси есть Месси. Он лучший и превосходит всех.

Также Скалони высказался о предстоящем полуфинальном поединке против сборной Бразилии.

Этот матч будет прекрасным событием для всех любителей футбола. Для нас, тех, кто наблюдает за игрой со скамейки, всё будет сложнее. Но нас ждёт замечательная, прекрасная игра. Мы постараемся усложнить сопернику жизнь и выиграть этот матч.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   71 / 686
29 июня в 23:27
Скалони никчемный тренер... Да, Лео играет не плохо, хоть и на 50% своих возможностей.
Но почему например не похвалить Агуэро и Мартинеса, которые два матча подряд с результативными действиями. Или голкипера, не пропускающего(противники не особо, но удары были).
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
29 июня в 10:54
Кому кто лучший, это вопрос спорный
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   113 / 686
29 июня в 08:50
    mihaluch
    mihaluch
       42 / 686
    29 июня в 08:46
    Большой вклад Месси вносит в раздевалке, смотрит чтобы трусы задом-наперёд не надели.
    cska plus
    cska plus
       3 / 686
    29 июня в 08:45
    Каждый хвалит своего гнома.
    амурец
    амурец
       65 / 686
    29 июня в 08:44
    Месси есть Месси как обычно ноль в сборной
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Vladimir808
       41 / 686
    29 июня в 08:43
    Для верности и Реал Мадрид надо добавить!!! Месси забил больше всех в Эль-Классико, за всю историю противостояния Реала и Барсы.
    С убогой защитой Реала, голы Месси не показатель его успешности.

    Реалу кто только не забивал...и команды из Сегунды по 2-3 мяча забивали.
    Boxert
    Boxert
       117 / 686
    29 июня в 08:35
    Еще один восхвалитель.
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил Семак иди сюда
       172 / 686
    29 июня в 08:23
    Для верности и Реал Мадрид надо добавить!!!
    Месси забил больше всех в Эль-Классико, за всю историю противостояния Реала и Барсы.
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA ответил Семак иди сюда
       181 / 686
    29 июня в 08:23
    Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности (также используется диагноз расстройство множественной личности, непрофессионалами называется раздвоением личности) — очень редкое психическое расстройство из группы диссоциативных расстройств, при котором личность человека разделяется, и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей.
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       227 / 686
    29 июня в 07:55
    Покоритель Осасун и Уэсок на кубке Америки как всегда был в тени.
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