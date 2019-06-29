Агуэро: «Матч Бразилия - Аргентина будут ждать во всём мире»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) и высказался о предстоящем матче с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Мы знали, что матч [с Венесуэлой] не будет простым, но счастливы, что вышли в полуфинал. Шаг за шагом мы становимся всё лучше.

Постараемся сделать всё возможное, как делали до сих пор, сражаясь за эту футболку.

Такие матчи, как Бразилия - Аргентина, проходят не каждый день. Особенно в таком турнире. Это порождает большие ожидания не только в нашей стране, но и во всём мире.