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Агуэро: «Матч Бразилия - Аргентина будут ждать во всём мире»

29 июня 2019, 05:58
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) и высказался о предстоящем матче с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Мы знали, что матч [с Венесуэлой] не будет простым, но счастливы, что вышли в полуфинал. Шаг за шагом мы становимся всё лучше.

Постараемся сделать всё возможное, как делали до сих пор, сражаясь за эту футболку.

Такие матчи, как Бразилия - Аргентина, проходят не каждый день. Особенно в таком турнире. Это порождает большие ожидания не только в нашей стране, но и во всём мире.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
29 июня в 08:48
Раньше ещё было интересно, сейчас даже пытаться не буду посмотреть эту игру, да ещё и в такое время.
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 08:22
Матчи в Европе намного интереснее...
LOpp
LOpp
   6 / 686
29 июня в 07:34
Во сколько матч?
В 3 часа ночи?
Ага, буду ждать.
cska plus
cska plus ответил ДСА
   3 / 686
29 июня в 07:16
Пора Месси сказать свое веское слово на поле.
Не смеши людей.
ДСА
ДСА
   143 / 686
29 июня в 06:56
Пора Месси сказать свое веское слово на поле.
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 06:19
Это всегда интересно.
oncha
oncha
   68 / 686
29 июня в 06:08
Это было и ожидаемо и будет интересно.
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