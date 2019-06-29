Отаменди: «Надеемся, что класико сложится в пользу Аргентины»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) и поделился ожиданиями от матча с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.
Мы знали, что с самого начала матч будет трудным. Потребовалось некоторое время, чтобы захватить инициативу.
Понимали, что это будет трудный, тяжёлый, очень напряжённый матч. Важно было сохранять дисциплину в противостоянии с такими сильными игроками, как Рондон, который здорово удерживал мяч.
Теперь в полуфинале нас ждёт класико, и мы надеемся, что оно сложится в пользу Аргентины.