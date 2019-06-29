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Отаменди: «Надеемся, что класико сложится в пользу Аргентины»

29 июня 2019, 05:33
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) и поделился ожиданиями от матча с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Мы знали, что с самого начала матч будет трудным. Потребовалось некоторое время, чтобы захватить инициативу.

Понимали, что это будет трудный, тяжёлый, очень напряжённый матч. Важно было сохранять дисциплину в противостоянии с такими сильными игроками, как Рондон, который здорово удерживал мяч.

Теперь в полуфинале нас ждёт класико, и мы надеемся, что оно сложится в пользу Аргентины.

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Все комментарии
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   186 / 686
29 июня в 08:41
Напоминает мечты спартака.
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
29 июня в 07:59
Бразилия здесь явный фаворит.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 07:20
Скажите спасибо, что хоть в полуфинал пробились.
Аксинья
Аксинья
   56 / 686
29 июня в 07:12
Победителем будет команда из другой пары - там ребята более сильные...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
29 июня в 05:44
Слабо верится в Аргентину.
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