Отаменди: «Надеемся, что класико сложится в пользу Аргентины»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) и поделился ожиданиями от матча с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Мы знали, что с самого начала матч будет трудным. Потребовалось некоторое время, чтобы захватить инициативу.

Понимали, что это будет трудный, тяжёлый, очень напряжённый матч. Важно было сохранять дисциплину в противостоянии с такими сильными игроками, как Рондон, который здорово удерживал мяч.

Теперь в полуфинале нас ждёт класико, и мы надеемся, что оно сложится в пользу Аргентины.