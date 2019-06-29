Руэда: «Кубок Америки – промежуточная цель. Главная – выход на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Чили дал комментарий после победы над Колумбией (0:0, 5:4 - пен) в четвертьфинале Кубка Америки.

Эта команда является прекрасным наследием чилийского футбола. Мы провели выдающийся матч. Но впереди ещё долгий путь. Этот турнир – промежуточная цель перед главной целью, которой является выход на чемпионат мира в Катаре.