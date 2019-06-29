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Руэда: «Кубок Америки – промежуточная цель. Главная – выход на ЧМ-2022»

29 июня 2019, 06:55
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия0 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда дал комментарий после победы над Колумбией (0:0, 5:4 - пен) в четвертьфинале Кубка Америки.

Эта команда является прекрасным наследием чилийского футбола. Мы провели выдающийся матч. Но впереди ещё долгий путь. Этот турнир – промежуточная цель перед главной целью, которой является выход на чемпионат мира в Катаре.

Что касается наших отменённых голов, мы должны привыкнуть к VAR. Иногда это лишает нас неожиданности и эмоций в футболе, порождая разочарование после празднования гола. Нужно принять это как данность. К счастью, наша команда не потеряла концентрацию.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   144 / 686
29 июня в 08:31
Два раза подряд не выход на ЧМ будет полным позором для Чили.
ДСА
ДСА
   143 / 686
29 июня в 07:56
Победа в региональном Кубке тоже огромное достижение.
NGYRZ
NGYRZ
   41 / 686
29 июня в 07:18
Даже Чили не считает Копу Америки главной целью...хотя они только недавно его выиграли за свою долгую историю.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 07:14
Тухлая победа.
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