Руэда: «Кубок Америки – промежуточная цель. Главная – выход на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда дал комментарий после победы над Колумбией (0:0, 5:4 - пен) в четвертьфинале Кубка Америки.
Эта команда является прекрасным наследием чилийского футбола. Мы провели выдающийся матч. Но впереди ещё долгий путь. Этот турнир – промежуточная цель перед главной целью, которой является выход на чемпионат мира в Катаре.
Что касается наших отменённых голов, мы должны привыкнуть к VAR. Иногда это лишает нас неожиданности и эмоций в футболе, порождая разочарование после празднования гола. Нужно принять это как данность. К счастью, наша команда не потеряла концентрацию.