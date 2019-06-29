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Поттер: «„Брайтон“ проделал фантастическую работу в АПЛ»

29 июня 2019, 10:37

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер поделился мнением о своей новой команде.

Я думаю, что клуб проделал фантастическую работу, если вы посмотрите на это со стороны. Выход в АПЛ, потом сохранение прописки в чемпионате, это сделать непросто. 

Я не буду пытаться работать лучше или хуже, чем кто-либо еще. У меня есть своя личность, свой собственный путь. 

Я постараюсь хорошо выполнять свою работу. Я думаю, что работа каждого футбольного тренера заключается в том, чтобы стараться улучшить динамику команды.

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