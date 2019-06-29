Почеттино: «У меня нет той свободы, что есть у Клоппа и Гвардиолы»

Главный тренер «Тоттенхэма» посетовал на то, что его слово не является решающим в вопросе трансферов.

В «Тоттенхэме», «Челси» и «Арсенале» нет той свободы, что имеют Гвардиола и Клопп в «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Хосеп полностью контролирует план клуба. В «Тоттенхэме» и других клубах совсем иная система.

В случае Пепа и Клоппа, решения о продаже, покупке игроков и о контрактах зависят только от тренера. В клубах вроде «Тоттенхэма» всё иначе.

За кем у нас финальное слово в вопросе продажи игроков, в частности Харри Кейна? Решение принимает наш президент, Дэниел Леви. Это не в моей власти. Моего мнения могут спросить, и, конечно, я люблю Харри Кейна, но решение за Дэниелом. То же самое касается и Кристиана Эриксена.