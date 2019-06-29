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Почеттино: «У меня нет той свободы, что есть у Клоппа и Гвардиолы»

29 июня 2019, 09:38

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино посетовал на то, что его слово не является решающим в вопросе трансферов.

В «Тоттенхэме», «Челси» и «Арсенале» нет той свободы, что имеют Гвардиола и Клопп в «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Хосеп полностью контролирует план клуба. В «Тоттенхэме» и других клубах совсем иная система.

В случае Пепа и Клоппа, решения о продаже, покупке игроков и о контрактах зависят только от тренера. В клубах вроде «Тоттенхэма» всё иначе.

За кем у нас финальное слово в вопросе продажи игроков, в частности Харри Кейна? Решение принимает наш президент, Дэниел Леви. Это не в моей власти. Моего мнения могут спросить, и, конечно, я люблю Харри Кейна, но решение за Дэниелом. То же самое касается и Кристиана Эриксена.

По слухам, полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время может перейти в «Реал».

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил 25процентный клоун
   316 / 686
29 июня в 15:43
У Клопа еще судьи на цепи
Так Тоттен тоже не могут жаловаться на арбитров,они им тоже не раз помогали как в апл,так и лч.
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
29 июня в 12:20
Эх в Баварию бы его
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 25процентный клоун
   270 / 686
29 июня в 11:53
У Клопа еще судьи на цепи
пора бы Скомине дать английское гр-во,хороший рефери.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   270 / 686
29 июня в 11:52
если нет свободы - то ищи её... не подписывай контракт и рассматривай предложения от других клубов.
311
311
   25 / 686
29 июня в 11:33
Зато самая большая зарплата в клубе!)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 10:13
У Клопа еще судьи на цепи
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
29 июня в 10:01
У него клуб послабее
МамкинАналитик
МамкинАналитик
   533 / 686
29 июня в 09:56
но однако ты дошел до финала лч
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
29 июня в 09:47
Свободы нет и не будет, а заманчивые предложения наверняка есть. Впрочем Леви, если что и его продаст выгодно и с удовольствием
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 09:45
    dimagas1
    dimagas1
       146 / 686
    29 июня в 09:42
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