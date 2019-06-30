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Бистрович: «Испытал радость от того, что снова встретился с игроками ЦСКА»

30 июня 2019, 08:58

Полузащитник Кристиян Бистрович рассказал о том, как прошла его первая тренировка в ЦСКА после возвращения из молодежной сборной Хорватии.

Тяжело не было, испытывал лишь радость от того, что снова встретился со своими партнерами по команде. Вместе играть в футбол и выполнять упражнения – великолепно! Ощущения от тренировки отличные, думаю, она мне удалась. Я много работал над собой как в расположении сборной, так и самостоятельно, поэтому сразу же вошел в ритм.

Готов к сезону на 90 процентов. Пара матчей — и, надеюсь, буду готов на все сто.

Удалось ли ментально переключиться? Да, это было чуть труднее. У меня было несколько свободных дней до сборной и несколько после, и это всё. Провел их с друзьями, девушкой и семьей, и еще тренировался. Думаю, всё это пошло мне на пользу.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   21 / 686
30 июня в 11:42
Как то по-гейски звучит
Ты про спартаковские финты с бутылкой?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   73 / 686
30 июня в 10:25
3 хорвата в команде, проще на поле установить взаимосвязь.
Удачи парням!!!
LOpp
LOpp
   6 / 686
30 июня в 10:17
Как то по-гейски звучит
drug01
drug01
   69 / 686
30 июня в 09:40
Настоящая команда!!
ermak6848
ermak6848
   205 / 686
30 июня в 09:36
Вот, что значит Армейская ДРУЖБА!!!
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 09:03
Удачи Кристияну!
averoniy
averoniy
   168 / 686
30 июня в 09:00
Удачи!
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