Бистрович: «Испытал радость от того, что снова встретился с игроками ЦСКА»

Полузащитник рассказал о том, как прошла его первая тренировка в ЦСКА после возвращения из молодежной сборной Хорватии.

Тяжело не было, испытывал лишь радость от того, что снова встретился со своими партнерами по команде. Вместе играть в футбол и выполнять упражнения – великолепно! Ощущения от тренировки отличные, думаю, она мне удалась. Я много работал над собой как в расположении сборной, так и самостоятельно, поэтому сразу же вошел в ритм.

Готов к сезону на 90 процентов. Пара матчей — и, надеюсь, буду готов на все сто.

Удалось ли ментально переключиться? Да, это было чуть труднее. У меня было несколько свободных дней до сборной и несколько после, и это всё. Провел их с друзьями, девушкой и семьей, и еще тренировался. Думаю, всё это пошло мне на пользу.