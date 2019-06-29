Тренер «Зенита»: «Шатова ничего не беспокоит»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что полузащитник команды Олег Шатов полностью восстановился после травмы.
Шатов? Самое главное — сейчас он здоров. Сегодня Олег уже сыграл 30 минут, его ничего не беспокоит. Нам предстоит провести неделю в Петербурге, поэтому, думаю, что к матчу с «Локо» он будет готовиться в общей группе.
Шатов нет...
Последние 3 сезона 50 игр (18,13,19) за Зенит.....5 голов....несерьёзно...
Шатов нет...
Последние 3 сезона 50 игр (18,13,19) за Зенит.....5 голов....несерьёзно...