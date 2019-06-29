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Тренер «Зенита»: «Шатова ничего не беспокоит»

29 июня 2019, 21:48

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что полузащитник команды Олег Шатов полностью восстановился после травмы.

Шатов? Самое главное — сейчас он здоров. Сегодня Олег уже сыграл 30 минут, его ничего не беспокоит. Нам предстоит провести неделю в Петербурге, поэтому, думаю, что к матчу с «Локо» он будет готовиться в общей группе.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
30 июня в 08:53
Шатов стал игроком уровня рубина, иными словами, зажрался.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 01:57
Дзюба после аренды прибавил....
Шатов нет...
Последние 3 сезона 50 игр (18,13,19) за Зенит.....5 голов....несерьёзно...
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
30 июня в 00:45
Шатов давно ничего, никак, никого не беспокоит, кроме газпромовского бухгалтера!!!
beefs
beefs
   66 / 686
30 июня в 00:37
Шатова песня спета...
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 22:25
это хорошо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 686
29 июня в 22:20
Он и до травмы ниочем был уже давно... Смысл с ним мучиться, парень переехал в Питер и себя звездой возомнил, вместо того, чтобы работать.
oncha
oncha
   68 / 686
29 июня в 22:17
Шатов хочет в ростов.
ДСА
ДСА
   143 / 686
29 июня в 22:09
Ну и хорошо.
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