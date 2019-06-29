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Тренер «Зенита»: «У Барриоса почти не было отпуска»

29 июня 2019, 21:39

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра после победы в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» признался, что «сине-бело-голубые» планируют предоставить отдых хавбеку Вильмару Барриосу

Сегодня вечером мы поговорим с Барриосом, узнаем его состояние. Понятное дело, что сейчас он расстроен, потому что его команда вылетела из турнира, а от неё ожидали большего. Я думаю, что нужно немного отдохнуть — из Колумбии до России довольно долгий перелёт, а у Вильмара почти не было отпуска. Сергей Богданович обсудит с ним лично, когда он сможет вернуться в расположение команды.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
30 июня в 11:39
В этом составе Зенита Барриос незаменим.
beefs
beefs
   66 / 686
30 июня в 05:56
Отдых это хорошо....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 02:00
Надеюсь как и Азмуну...отсутствие отпуска пойдёт на пользу...
Питер рулит
Питер рулит
   116 / 686
30 июня в 00:32
Вообще то на суперчашку он нужен!!!
И так вместо нейтрального города играем в мАскве,с масквачами и их же судейкой...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
29 июня в 23:06
До начала чемпионата есть время отдохнуть. Удачи ему в клубе чемпионов. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
29 июня в 23:01
Пусть отдыхает, кочегарам и без него наваляем!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 21:59
Как же теперь Орлова успокоить,который Барриоса за 60 млн хотел продать
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