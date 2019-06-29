Тренер «Зенита»: «У Барриоса почти не было отпуска»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра после победы в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» признался, что «сине-бело-голубые» планируют предоставить отдых хавбеку .

Сегодня вечером мы поговорим с Барриосом, узнаем его состояние. Понятное дело, что сейчас он расстроен, потому что его команда вылетела из турнира, а от неё ожидали большего. Я думаю, что нужно немного отдохнуть — из Колумбии до России довольно долгий перелёт, а у Вильмара почти не было отпуска. Сергей Богданович обсудит с ним лично, когда он сможет вернуться в расположение команды.