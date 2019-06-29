ГлавнаяНовости

Лукович: «Думаю, что „Зенит“ защитит чемпионский титул»

29 июня 2019, 21:07
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Александар Лукович признался, что следил за недавними товарищескими поединками клуба.

Мне понравился «Зенит» в матче с «Црвеной Звездой». Я вообще следил за предсезонными матчами команды и считаю, что команда хорошая. Думаю, «Зенит» защитит чемпионский титул. Сильнее ли эта команда той, в которой играл я? Сложно судить. Были другие времена. Но я был счастлив, когда нынешний «Зенит» взял золото.

Что ждёт команду Семака в Лиге чемпионов? Надо смотреть правде в глаза. Соперниками «Зенита» будут лучшие клубы Европы, так что выход в 1/8 финала станет отличным результатом. У «Зенита» много хороших игроков. Отмечу трансферы Азмуна и Ракицкого, они добавили команде качества. Чем занимаюсь сейчас? Работаю помощником спортивного директора «Црвены Звезды» и учусь на тренера. Кто знает, возможно, однажды возглавлю «Зенит».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:59 Комментарии6
Пилипчук об уходе из «Спартака»: «Это было не моё решение»
Сегодня, 01:41 Комментарии0
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Сегодня, 01:28 Комментарии3
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»
Сегодня, 00:35 Комментарии10
Федун: «„Спартак“ зарабатывает больше других клубов России»
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   161 / 686
30 июня в 09:31
...а я думаю - нет...
...а кто ещё как думает ?
...вангующие прозорливцы из запитера не в счёт...
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
30 июня в 09:16
Об этом ещё рано говорить
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
30 июня в 07:53
Чемпионская традиция продолжается. Гыгыгы
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
30 июня в 02:44
Тут и вариантов других нет, Зенит - чемпион, спартак - в пердив.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
30 июня в 01:30
Надеемся
Питер рулит
Питер рулит ответил starche
   116 / 686
29 июня в 22:36
Похоже на то. Пока не видно кто бы мог отнять у львов чемпионство.
Только сами себе и можем все испортить..
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 22:23
Зенит силен для нашего чемпа , но много случаев было , когда заранее отдавали первое место , а потом облом . Да с тем же Зенитом было это . Поглядим весной ..
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 22:12
весной увидим...
ошалевший
ошалевший
   173 / 686
29 июня в 21:59
отработал денужку,молодец,в с тиле питер руководства
oFANATo
oFANATo
   52 / 686
29 июня в 21:44
Не говори гоп пока не перепрыгнешь!
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 686
29 июня в 21:34
С трудом вспомнил этого сербского защитника из Црвены Звезды
(времен Спалетти и Семака!).
Но приятно, что он помнит о Зените.
Удачи Александру на тренерском поприще!
starche
starche
   169 / 686
29 июня в 21:25
Похоже на то. Пока не видно кто бы мог отнять у львов чемпионство.
kolpankolpan
kolpankolpan
   200 / 686
29 июня в 21:21
Чемп не начался, а шкуру уже выделили Зениту.Даже не смешно от видений таких горе-аналитиков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 686
29 июня в 21:17
Да, не очень полезный игрок был для "Зенита", но удачи ему! Может, станет отличным тренером!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   609 / 686
29 июня в 21:15
Конечно защитит
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 21:13
Дерзай, парень. Дорогу осилит идущий, а под лежачий камень вода не течёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100