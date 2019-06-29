Лукович: «Думаю, что „Зенит“ защитит чемпионский титул»

Бывший игрок «Зенита» Александар Лукович признался, что следил за недавними товарищескими поединками клуба.
Мне понравился «Зенит» в матче с «Црвеной Звездой». Я вообще следил за предсезонными матчами команды и считаю, что команда хорошая. Думаю, «Зенит» защитит чемпионский титул. Сильнее ли эта команда той, в которой играл я? Сложно судить. Были другие времена. Но я был счастлив, когда нынешний «Зенит» взял золото.
Что ждёт команду Семака в Лиге чемпионов? Надо смотреть правде в глаза. Соперниками «Зенита» будут лучшие клубы Европы, так что выход в 1/8 финала станет отличным результатом. У «Зенита» много хороших игроков. Отмечу трансферы Азмуна и Ракицкого, они добавили команде качества. Чем занимаюсь сейчас? Работаю помощником спортивного директора «Црвены Звезды» и учусь на тренера. Кто знает, возможно, однажды возглавлю «Зенит».
...а кто ещё как думает ?
...вангующие прозорливцы из запитера не в счёт...
...а кто ещё как думает ?
...вангующие прозорливцы из запитера не в счёт...
(времен Спалетти и Семака!).
Но приятно, что он помнит о Зените.
Удачи Александру на тренерском поприще!
(времен Спалетти и Семака!).
Но приятно, что он помнит о Зените.
Удачи Александру на тренерском поприще!