Лукович: «Думаю, что „Зенит“ защитит чемпионский титул»

Бывший игрок «Зенита» признался, что следил за недавними товарищескими поединками клуба.

Мне понравился «Зенит» в матче с «Црвеной Звездой». Я вообще следил за предсезонными матчами команды и считаю, что команда хорошая. Думаю, «Зенит» защитит чемпионский титул. Сильнее ли эта команда той, в которой играл я? Сложно судить. Были другие времена. Но я был счастлив, когда нынешний «Зенит» взял золото.

Что ждёт команду Семака в Лиге чемпионов? Надо смотреть правде в глаза. Соперниками «Зенита» будут лучшие клубы Европы, так что выход в 1/8 финала станет отличным результатом. У «Зенита» много хороших игроков. Отмечу трансферы Азмуна и Ракицкого, они добавили команде качества. Чем занимаюсь сейчас? Работаю помощником спортивного директора «Црвены Звезды» и учусь на тренера. Кто знает, возможно, однажды возглавлю «Зенит».