«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

«Крылья Советов» уступили хорватскому «Хайдуку» в контрольном матче.
«Хайдук» - «Крылья Советов» 2:1 (2:0)
Голы: Делич 14, Гьюрчо 17 - Соболев 51
Состав «Крыльев Советов»: Рыжиков (Овсянников 46; Рыжиков 72), Карпов, Чичерин (Полуяхтов 46), Рохель (Зотов 60), Антон (Шейдаев 60), Зиньковский (Голенков 85), Тимофеев (Смирнов 80), Комбаров (Бурлак 60), Якуба, Терехов, Соболев (Гасилин 65).
В прошлой товарищеской игре самарцы проиграли чешскому «Банику».
Крылья готовятся к вылету в Пердив !
Крылья готовятся к вылету в Пердив !