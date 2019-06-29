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«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

29 июня 2019, 21:13
ХайдукЛоготип футбольный клуб Хайдук (Сплит)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Крылья Советов» уступили хорватскому «Хайдуку» в контрольном матче.

«Хайдук» - «Крылья Советов» 2:1 (2:0)
Голы: Делич 14, Гьюрчо 17 - Соболев 51

Состав «Крыльев Советов»: Рыжиков (Овсянников 46; Рыжиков 72), Карпов, Чичерин (Полуяхтов 46), Рохель (Зотов 60), Антон (Шейдаев 60), Зиньковский (Голенков 85), Тимофеев (Смирнов 80), Комбаров (Бурлак 60), Якуба, Терехов, Соболев (Гасилин 65).

В прошлой товарищеской игре самарцы проиграли чешскому «Банику».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   241 / 686
30 июня в 06:32
Не мешайте Божовичу.
Крылья готовятся к вылету в Пердив !
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
30 июня в 01:44
Печально.
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 21:33
Надо название клуба поменять Какие могут быть крылья у мёртвых Советов?.
Эллочка
Эллочка
   74 / 686
29 июня в 21:16
глухое безсамедие
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