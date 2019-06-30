Гвардиола рассказал о самых сложных соперниках за время тренерской карьеры

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Ara поведал о самых сложных соперниках, которые встречались ему во время тренерской карьеры.
Самыми сильными соперниками были «Ливерпуль» образца прошлого сезона и «Барселона» времен Луиса Энрике. Остановить трезубец Месси - Суарес - Неймар было непреодолимой задачей.
Напомним, что «Ман Сити» выиграл чемпионат Англии в завершившемся сезоне.
Меську кто-то тоже называет лучшим в истории, но мы же с тобой смеёмся над этим высказыванием. Потому что оно смешное.)
Меську кто-то тоже называет лучшим в истории, но мы же с тобой смеёмся над этим высказыванием. Потому что оно смешное.)
по факту,абсолютно вся футбольная общественность.)
поэтому его Барсу и называют лучшей клубной командой в истории этого вида спорта.
по факту,абсолютно вся футбольная общественность.)
поэтому его Барсу и называют лучшей клубной командой в истории этого вида спорта.
А ответ-то прост: как всегда Хосеп на публике ищет оправдания своим трудностям. Ну и заодно подлизать каталонским фанатам. А те и рады, что им косточку кинули.
А ответ-то прост: как всегда Хосеп на публике ищет оправдания своим трудностям. Ну и заодно подлизать каталонским фанатам. А те и рады, что им косточку кинули.
в прошлом сезоне не столько ливер и клопп были хороши, сколько их тащили в открытую судьи, в АПЛ, там каждый второй матч: нырок кудрявого, гол из офсайда, пенка и прочие подарки от 12 игрока. ....... но как я сказал каким ты Ливер был, таким и останешься, главным неудачником сезона...... а лЧ колбасне подарила уефа, поставив ручного судью, тем самым вернув должок за 2018 год, когда они также дарили 3 победу халве.
Да трио Ней Суарес и Месси были очень хороши, но кто-то сделал все так, чтобы оно распалось, в 2015 году Барса выиграла ЛЧ и оформили второй требл, сразу начали подговаривать неймара чтобы тот ушел...... тебя не ценят как и всех бразильцев, ты в тени месси, тебе никогда не дадут ЗМ пока ты в барсе, тебе слишком мало платят.......
PS Как можно Реал считать достойным соперником, когда он Барсой по 5 и 6 мячей им закидывал? Да этим вью Пеп их еще раз унизил, не сказав ни слова о проекте......
Не стоит переоценивать значимость ЛЧ, и ставить ее выше других турниров, только потому что кто-то ее подарил три года подряд Халве..... Даже фаны Ливерки пищали что ЛЧ в которой они победили, как и мадридский проект с 12 игроком, важнее победы в АПЛ которую они 30 лет подряд не могут выиграть.
в прошлом сезоне не столько ливер и клопп были хороши, сколько их тащили в открытую судьи, в АПЛ, там каждый второй матч: нырок кудрявого, гол из офсайда, пенка и прочие подарки от 12 игрока. ....... но как я сказал каким ты Ливер был, таким и останешься, главным неудачником сезона...... а лЧ колбасне подарила уефа, поставив ручного судью, тем самым вернув должок за 2018 год, когда они также дарили 3 победу халве.
Да трио Ней Суарес и Месси были очень хороши, но кто-то сделал все так, чтобы оно распалось, в 2015 году Барса выиграла ЛЧ и оформили второй требл, сразу начали подговаривать неймара чтобы тот ушел...... тебя не ценят как и всех бразильцев, ты в тени месси, тебе никогда не дадут ЗМ пока ты в барсе, тебе слишком мало платят.......
PS Как можно Реал считать достойным соперником, когда он Барсой по 5 и 6 мячей им закидывал? Да этим вью Пеп их еще раз унизил, не сказав ни слова о проекте......
Не стоит переоценивать значимость ЛЧ, и ставить ее выше других турниров, только потому что кто-то ее подарил три года подряд Халве..... Даже фаны Ливерки пищали что ЛЧ в которой они победили, как и мадридский проект с 12 игроком, важнее победы в АПЛ которую они 30 лет подряд не могут выиграть.
Её гвардиольский ватокат у всех вызывал оскомину и зевоту. Надо же было додуматься играть в такой антифутбол.
Её гвардиольский ватокат у всех вызывал оскомину и зевоту. Надо же было додуматься играть в такой антифутбол.
А Браво берет и на ровном месте отдавал руками мяч Суаресу!
А Браво берет и на ровном месте отдавал руками мяч Суаресу!
Барса времен Пепа это феномен,даже когда ЛЧ брали Интер и Челси все равно лучшей считали его Барселону.вот такой вот феномен)
Барса времен Пепа это феномен,даже когда ЛЧ брали Интер и Челси все равно лучшей считали его Барселону.вот такой вот феномен)