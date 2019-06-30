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Гвардиола рассказал о самых сложных соперниках за время тренерской карьеры

30 июня 2019, 23:57

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Ara поведал о самых сложных соперниках, которые встречались ему во время тренерской карьеры.

Самыми сильными соперниками были «Ливерпуль» образца прошлого сезона и «Барселона» времен Луиса Энрике. Остановить трезубец Месси - Суарес - Неймар было непреодолимой задачей.

Напомним, что «Ман Сити» выиграл чемпионат Англии в завершившемся сезоне. 

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Все комментарии
League1
League1 ответил da da da 1
   47 / 686
вчера в 22:21
только я?серьезно?) по факту,абсолютно вся футбольная общественность.) поэтому его Барсу и называют лучшей клубной командой в истории этого вида спорта.
И чего так слабо, всего лишь "абсолютно вся футбольная общественность". Ты уж за всё прогрессивное человечество Мира говори, чего мелочиться.)
Меську кто-то тоже называет лучшим в истории, но мы же с тобой смеёмся над этим высказыванием. Потому что оно смешное.)
da da da 1
da da da 1 ответил League1
   232 / 686
вчера в 21:49
Да только ты один и считал барселону лучшей. Её гвардиольский ватокат у всех вызывал оскомину и зевоту. Надо же было додуматься играть в такой антифутбол.
только я?серьезно?)
по факту,абсолютно вся футбольная общественность.)
поэтому его Барсу и называют лучшей клубной командой в истории этого вида спорта.
League1
League1 ответил DXTK
   47 / 686
вчера в 17:46
оставте в покое мои комментарии, нечего только в одну сторону дудку дуть, только потму что я говорю чистую правду. хотя правда как всегда глаза колит понимаю...........
Эта твоя личная правда - лживая правда.
eleven LC
eleven LC
   208 / 686
вчера в 13:20
Гвардиола не любит Реал,поэтому он не упомянул матчи в 2014 году когда Реал разгромил его Баварию с общим счетом 5:0!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   316 / 686
вчера в 11:08
оставте в покое мои комментарии, нечего только в одну сторону дудку дуть, только потму что я говорю чистую правду. хотя правда как всегда глаза колит понимаю...........
    DXTK
    DXTK
       185 / 686
    вчера в 10:23
    оставте в покое мои комментарии, нечего только в одну сторону дудку дуть, только потму что я говорю чистую правду. хотя правда как всегда глаза колит понимаю...........
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       316 / 686
    вчера в 10:20
    Dtxk Конечно,Скомина виноват,что у Тоттен менталитет неудачников,которые никогда ничего не выигрывают. Так что Тоттен каким был таким и остался с 2 трофеями за 30 лет.
    Gelious
    Gelious ответил DXTK
       93 / 686
    вчера в 09:31
    смотрю бездняжки мадридские на всю жизнь натерпелись от Гвардиолы и его великолепной Барселоны, а теперь и от ман сити в АПЛ получают. что до сих пор летят искры с пятой точки. в прошлом сезоне не столько ливер и клопп были хороши, сколько их тащили в открытую судьи, в АПЛ, там каждый второй матч: нырок кудрявого, гол из офсайда, пенка и прочие подарки от 12 игрока. ....... но как я сказал каким ты Ливер был, таким и останешься, главным неудачником сезона...... а лЧ колбасне подарила уефа, поставив ручного судью, тем самым вернув должок за 2018 год, когда они также дарили 3 победу халве. Да трио Ней Суарес и Месси были очень хороши, но кто-то сделал все так, чтобы оно распалось, в 2015 году Барса выиграла ЛЧ и оформили второй требл, сразу начали подговаривать неймара чтобы тот ушел...... тебя не ценят как и всех бразильцев, ты в тени месси, тебе никогда не дадут ЗМ пока ты в барсе, тебе слишком мало платят....... PS Как можно Реал считать достойным соперником, когда он Барсой по 5 и 6 мячей им закидывал? Да этим вью Пеп их еще раз унизил, не сказав ни слова о проекте...... Не стоит переоценивать значимость ЛЧ, и ставить ее выше других турниров, только потому что кто-то ее подарил три года подряд Халве..... Даже фаны Ливерки пищали что ЛЧ в которой они победили, как и мадридский проект с 12 игроком, важнее победы в АПЛ которую они 30 лет подряд не могут выиграть.
    Вы очень странный человек. Оцениваете мадридский "Реал". Замечаете, что в национальном первенстве Реал куда хуже результаты показывает. Видите, что Барселона в Европе больше позорится в последние годы, чем успешна. И делаете вывод не про низкий приоритет национальных первенств с соответствующей самоотдачей, а 1) заговор против трио барсы (у вас все в порядке? да он ушел даже после того, как Барселона решила подлянку ПСЖ устроить и получила ответку) 2) зачем-то приплели в принципе мадридцев
    А ответ-то прост: как всегда Хосеп на публике ищет оправдания своим трудностям. Ну и заодно подлизать каталонским фанатам. А те и рады, что им косточку кинули.
    DXTK
    DXTK
       185 / 686
    вчера в 09:23
      cska plus
      cska plus
         3 / 686
      вчера в 08:27
      Преодолел же.
      League1
      League1 ответил da da da 1
         47 / 686
      вчера в 07:35
      это который пятеру получал?на самом деле нет. Барса времен Пепа это феномен,даже когда ЛЧ брали Интер и Челси все равно лучшей считали его Барселону.вот такой вот феномен)
      Да только ты один и считал барселону лучшей.
      Её гвардиольский ватокат у всех вызывал оскомину и зевоту. Надо же было додуматься играть в такой антифутбол.
      League1
      League1
         47 / 686
      вчера в 07:28
      Очень подлый мужичок гвардиола. Сколько терпел от Реала. Один только погром Баварии на Альянц Арене в полуфинале Лиги Чемпионов в 2014 году чего стоит. А он что-то про Ливерпуль и барселону мямлит. Очень подлый мужичок.
      NGY
      NGY
         43 / 686
      вчера в 06:00
      Хватит заливать...Барселоне та ты и бывший игрок Барселоне Браво слили первый матч на глухо - оставил ведущего бомбардира Агуэро на скамейке(хотя у того не было ни травм или что-то подобное).
      А Браво берет и на ровном месте отдавал руками мяч Суаресу!
      Igo0rek
      Igo0rek ответил BARCELONA-BEST
         67 / 686
      вчера в 05:59
      Он же Интер тренировал.
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил 311
         367 / 686
      вчера в 04:13
      Рассказывает только о тех, кого он героически одолел! О тех, кому проиграл, можно скромно промолчать!)
      Вообще-то в прошлом году он Ливеру в ЛЧ слетел, но ты решил об этом скромно умолчать! Да и Барселоне, он так раз за Баварию проигрывал...
      311
      311
         25 / 686
      вчера в 03:04
      Рассказывает только о тех, кого он героически одолел! О тех, кому проиграл, можно скромно промолчать!)
      da da da 1
      da da da 1 ответил 95-shishani-95
         232 / 686
      вчера в 01:00
      А Реал образца Моуриньо в твоём последнем сезоне? Когда Моуриньо научился играть, от которого ты сбежал
      это который пятеру получал?на самом деле нет.
      Барса времен Пепа это феномен,даже когда ЛЧ брали Интер и Челси все равно лучшей считали его Барселону.вот такой вот феномен)
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил dzvinka
         8 / 686
      вчера в 00:27
      самая сильная это Понсе - Зе- Луис ,надерут колбасу в ле
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         166 / 686
      вчера в 00:27
      А Реал образца Моуриньо в твоём последнем сезоне? Когда Моуриньо научился играть, от которого ты сбежал
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил dzvinka
         367 / 686
      вчера в 00:17
      "остановить месся-кусарес-петушарес?! - лол что, я решил сразу снять штаны." - пеп.
      промихано, потерях,днане
      dzvinka
      dzvinka
         34 / 686
      вчера в 00:06
      "остановить месся-кусарес-петушарес?! - лол что, я решил сразу снять штаны." - пеп.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         340 / 686
      вчера в 00:00
      Милан переводчика тоже был неплох
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