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Отец Моизе Кина: «Сын был фанатом „Интера“ с самого детства»

30 июня 2019, 21:18

Жан Биору Кин, отец нападающего «Ювентуса» Моизе Кина, сообщил, что его сын с высокой долей вероятности останется в туринском клубе.

Возможно, на следующей неделе я расскажу вам больше о будущем сына. Он счастлив в «Ювентусе», и если клуб решит его оставить, он останется. Если же «бьянконери» задумаются о продаже, Моизе захочет уйти в «Интер». В таком случае посмотрим, что произойдет. Сын был фанатом «Интера» с самого детства.

Сообщалось, что «Юве» в 4 раза увеличит зарплату 19-летнему Кину. 

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   88 / 686
30 июня в 23:41
Во времена Кина принтер выигрывал картонные кубки,после участия в фарсополли и слива всех топ клубов Италии
Предположу, что 10-летнему Кину было плевать на сказки Моджи.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   149 / 686
30 июня в 23:37
Да уж... Вот так спалил хату..
В Италии вроде всё принципиально..
juvenale
juvenale ответил RMUKMU
   46 / 686
30 июня в 22:52
Возможно это правда. Во времена детства Кина Интер брал кучу скудетто и побеждал в ЛЧ. А Ювентус устанавливал рекорды по ничьим в ЛЕ.
Во времена Кина принтер выигрывал картонные кубки,после участия в фарсополли и слива всех топ клубов Италии
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 22:41
Возможно это правда. Во времена детства Кина Интер брал кучу скудетто и побеждал в ЛЧ. А Ювентус устанавливал рекорды по ничьим в ЛЕ.
juvenale
juvenale
   46 / 686
30 июня в 22:28
трактор не подарили хаххаа
Juventus 32
Juventus 32 ответил Так Себе Аналитик
   194 / 686
30 июня в 21:48
С другой стороны, мне кажется, батя Кина лишнее звездит, учитывая, что Кин - воспитанник туринского футбола, не особо он порадовал клубных фанатов
Так у него другая цель)
Они с Мойзе не ладят, вот и гадит батя, рассказывая небылицы.
311
311
   25 / 686
30 июня в 21:40
Наверное, он очень страдает в стане принципиального противника любимого клуба. А вообще бате лучше фильтровать базар, может испортить жизнь сыну в Турине!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 686
30 июня в 21:35
С другой стороны, мне кажется, батя Кина лишнее звездит, учитывая, что Кин - воспитанник туринского футбола, не особо он порадовал клубных фанатов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 686
30 июня в 21:32
Ненавязчивый намёк руководству "Интера"))
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