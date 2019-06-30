Отец Моизе Кина: «Сын был фанатом „Интера“ с самого детства»

Жан Биору Кин, отец нападающего «Ювентуса» , сообщил, что его сын с высокой долей вероятности останется в туринском клубе.

Возможно, на следующей неделе я расскажу вам больше о будущем сына. Он счастлив в «Ювентусе», и если клуб решит его оставить, он останется. Если же «бьянконери» задумаются о продаже, Моизе захочет уйти в «Интер». В таком случае посмотрим, что произойдет. Сын был фанатом «Интера» с самого детства.