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Наставник брестского «Динамо»: «Было бы супер играть в чемпионате России»

30 июня 2019, 19:57

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка прокомментировал идею о расширении РПЛ при помощи команд из ближнего зарубежья. Ранее такой формат предложил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Первый раз слышу об этом. Для меня это новая информация. В России хороший чемпионат с классными игроками. Не знаю, что сказать. Было бы супер играть там. Это большие матчи, большие деньги, но пришлось бы далеко ездить. В Казань, например. Ну или скорее летать. Почему нет? Это может быть хорошая инициатива.

Стоит отметить, что еще в марте руководство клуба грозилось покинуть чемпионат Беларуси.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице лиги после 13 матчей. 

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