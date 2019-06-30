Наставник брестского «Динамо»: «Было бы супер играть в чемпионате России»

Главный тренер «Динамо» Брест прокомментировал идею о расширении РПЛ при помощи команд из ближнего зарубежья. Ранее такой формат предложил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Первый раз слышу об этом. Для меня это новая информация. В России хороший чемпионат с классными игроками. Не знаю, что сказать. Было бы супер играть там. Это большие матчи, большие деньги, но пришлось бы далеко ездить. В Казань, например. Ну или скорее летать. Почему нет? Это может быть хорошая инициатива.