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Жезус: «Месси и Агуэро придется попотеть, чтобы пройти нас»

30 июня 2019, 22:11
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 03:30 Не начался

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины.

У Аргентины есть Месси - лучший игрок мира, и Агуэро - один из лучших центральных нападающих, но им придется попотеть, чтобы пройти нас.

Не думаю, что Аргентина будет сидеть в обороне. У них есть качественные футболисты в нападении, они будут атаковать нас. Это сделает игру интересной для болельщиков.

Такие матчи - классика, это великое соперничество двух сборных. Будет игра двух футбольных титанов, двух команд с историей.

Встреча состоится 3 июля. 

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   262 / 686
вчера в 15:05
ждем море кирасиновых слез, и невской водички от нгуш...
Kempes78
Kempes78
   674 / 686
вчера в 08:49
Ради победы стоит не только попотеть !
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
30 июня в 23:38
три результата
311
311
   25 / 686
30 июня в 23:36
Кое-кто рискует прочно засесть на манчестерскую банку! Лысый не простит такого издевательства над своими любимчиками!)
League1
League1
   47 / 686
30 июня в 23:30
Меська должен уйти.
Vladimir808
Vladimir808
   172 / 686
30 июня в 23:22
Это футбол!!!
Попотеют да и обыграют Бразилию!!!)))
Juventus 32
Juventus 32
   194 / 686
30 июня в 22:23
Дни Моськи на копа Америка сочтены. Аха-ха)
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