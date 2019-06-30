Жезус: «Месси и Агуэро придется попотеть, чтобы пройти нас»

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины.
У Аргентины есть Месси - лучший игрок мира, и Агуэро - один из лучших центральных нападающих, но им придется попотеть, чтобы пройти нас.
Не думаю, что Аргентина будет сидеть в обороне. У них есть качественные футболисты в нападении, они будут атаковать нас. Это сделает игру интересной для болельщиков.
Такие матчи - классика, это великое соперничество двух сборных. Будет игра двух футбольных титанов, двух команд с историей.
Встреча состоится 3 июля.
Попотеют да и обыграют Бразилию!!!)))
Попотеют да и обыграют Бразилию!!!)))