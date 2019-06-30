Агент: «Игуаин в Италии будет играть только за „Ювентус“»

Никола Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, заявил, что его клиент не будет выступать за какой-либо другой итальянский клуб, кроме «Юве».
В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус». У него еще 2 года по контракту, условия договора будут соблюдены.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рома».
Позор вам, даже Лестер чемпион АПЛ, а сквозера -вечные лузера)
Позор вам, даже Лестер чемпион АПЛ, а сквозера -вечные лузера)
Даже ТТХ не смогли без судьи обыграть.)
Даже ТТХ не смогли без судьи обыграть.)