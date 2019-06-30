Агент: «Игуаин в Италии будет играть только за „Ювентус“»

30 июня 2019, 23:07

Никола Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» , заявил, что его клиент не будет выступать за какой-либо другой итальянский клуб, кроме «Юве».

В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус». У него еще 2 года по контракту, условия договора будут соблюдены.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рома».