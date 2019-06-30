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Агент: «Игуаин в Италии будет играть только за „Ювентус“»

30 июня 2019, 23:07

Никола Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, заявил, что его клиент не будет выступать за какой-либо другой итальянский клуб, кроме «Юве».

В Италии Гонсало будет играть только за «Ювентус». У него еще 2 года по контракту, условия договора будут соблюдены.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рома». 

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   187 / 686
вчера в 22:25
пусть лучше в Наполи играет,у него там так всё радужно получалось,но он погнался за трофеями.хотя конечно до Ювы он так и не дорос, даже в Челси деревянный. поэтому его клубы Рома,Интер,Наполи и СПАЛ.
Ptaha91
Ptaha91 ответил Juventus 32
   256 / 686
вчера в 22:22
Переживём. Лучше никак, чем как кабинетная колбаса из Ливерпуля. Аха-ха)
бедолага((( ну да, наверно лучше без лч жить чем вот так, совесть иногда меня мучает даже...люди вокруг не признают наш кубок, даже не знаю болеть что ли за юве? каждый год чемп совсем неплохо...но блин , а что будет если через 40 лет будет новый владелец в юве и решит купить судей и все таки выйграет лч, как тогда жить?
Juventus 32
Juventus 32 ответил Ptaha91
   194 / 686
вчера в 21:12
сожалею, но своим ходом никак((( мне очень вас жаль((( надеюсь хотя бы победы в чемпе вас радуют
Переживём. Лучше никак, чем как кабинетная колбаса из Ливерпуля. Аха-ха)
Ptaha91
Ptaha91 ответил Juventus 32
   256 / 686
вчера в 19:36
Передай от меня звонку, что если бы они в финале играли с Юве, мы бы их унизили по традиции)
сожалею, но своим ходом никак((( мне очень вас жаль((( надеюсь хотя бы победы в чемпе вас радуют
Juventus 32
Juventus 32 ответил Ptaha91
   194 / 686
вчера в 19:22
денег нет но вы держитесь) молодцы что у юве все по честному)
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил juvenale
       256 / 686
    вчера в 19:17
    а нам подачки не нужны...только нас вечно засуживают,а мы свое возьмем честно
    бедолаги, ну значит не судьба, все победители покупают судей, получается не видать вам лч...сожалею(((
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил Juventus 32
       256 / 686
    вчера в 19:16
    Мы же не Сквозера, что бы Скомин покупать. Аха-ха) Даже ТТХ не смогли без судьи обыграть.)
    денег нет но вы держитесь) молодцы что у юве все по честному)
    Juventus 32
    Juventus 32 ответил juvenale
       194 / 686
    вчера в 18:37
    ну так англичане заправляют...
    Передай от меня звонку, что если бы они в финале играли с Юве, мы бы их унизили по традиции)
    Juventus 32
    Juventus 32 ответил Ptaha91
       194 / 686
    вчера в 18:35
    так чего столько лет без ЛЧ? жалко денег?
    Мы же не Сквозера, что бы Скомин покупать. Аха-ха)
    Даже ТТХ не смогли без судьи обыграть.)
    juvenale
    juvenale ответил Ptaha91
       46 / 686
    вчера в 17:30
    так чего столько лет без ЛЧ? жалко денег?
    а нам подачки не нужны...только нас вечно засуживают,а мы свое возьмем честно
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил juvenale
       256 / 686
    вчера в 12:32
    деньги есть , не бедный клуб ведь
    так чего столько лет без ЛЧ? жалко денег?
    juvenale
    juvenale ответил Ptaha91
       46 / 686
    вчера в 11:32
    От куда денги на него найдете?
    деньги есть , не бедный клуб ведь
    juvenale
    juvenale ответил dzvinka
       46 / 686
    вчера в 11:31
    дак у вас какой-год не получается, с чего бы, всем становится очевидно, что в судейском кабинете Сериала нет телефонного апарата с международной линией, и пусть что там уже даже обои и мебель там в черно-белую зебру)))
    ну так англичане заправляют...
    dzvinka
    dzvinka ответил juvenale
       34 / 686
    вчера в 10:12
    скомину переманим проблема
    дак у вас какой-год не получается, с чего бы, всем становится очевидно, что в судейском кабинете Сериала нет телефонного апарата с международной линией, и пусть что там уже даже обои и мебель там в черно-белую зебру)))
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил juvenale
       256 / 686
    вчера в 08:35
    скомину переманим проблема
    От куда денги на него найдете?
    juvenale
    juvenale ответил dzvinka
       46 / 686
    вчера в 00:17
    толстушка будет топарем в команде гениального курильщика, будет бороздить всякие вероны с их 38-летними защитниками, а итальянская пресса, и старый макаронник Сакки, будут строчить про новый гений тренерского цеха из италии... ну покуда матчи плей-офф ЛЧ не начнутся)))
    скомину переманим проблема
    dzvinka
    dzvinka
       34 / 686
    вчера в 00:16
    толстушка будет топарем в команде гениального курильщика, будет бороздить всякие вероны с их 38-летними защитниками, а итальянская пресса, и старый макаронник Сакки, будут строчить про новый гений тренерского цеха из италии... ну покуда матчи плей-офф ЛЧ не начнутся)))
    311
    311
       25 / 686
    30 июня в 23:54
    Никто не против, особенно в Лондоне!)
    dimagas1
    dimagas1 ответил juvenale
       146 / 686
    30 июня в 23:47
    толстого нужно полюбому отправлять
    Сарри его любит,будет колотить по 40 за сезон,а Рона на банку)))
    juvenale
    juvenale
       46 / 686
    30 июня в 23:19
    толстого нужно полюбому отправлять
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