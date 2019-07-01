Гвардиола: «Испанская лига умрет, если ее покинут „Реал“ и „Барселона“»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против возможного создания европейской Суперлиги.
Я не очень согласен с этой идеей. Если это случится, то мы убьем внутренние чемпионаты. Испанская лига умрет, если ее покинут «Реал» и «Барселона». Противостояние каталонцев с «Эспаньолом» является важной частью города. Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свое очарование.
В таком случае никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Суперлигу.
или же пускай Реал и Барселона идут с баварией и кабинентусом мутят лигу на 4-рых и играют в ней, марсель еще могут взять в качестве циркового инвентаря(они тоже очень хотели), и пускай выдают себе кубки по очереди и золотые мячи никому не нужные. Но в таком случае выздоровеют три лиги их домашние, без этих упырей.
или же пускай Реал и Барселона идут с баварией и кабинентусом мутят лигу на 4-рых и играют в ней, марсель еще могут взять в качестве циркового инвентаря(они тоже очень хотели), и пускай выдают себе кубки по очереди и золотые мячи никому не нужные. Но в таком случае выздоровеют три лиги их домашние, без этих упырей.
Но жадность чиновников УЕФА и ФИФА не даёт им спать.....
Игры чемпионатов - 5 дней в неделю....
ЛЧ - каждые субботу-воскресенье.....
ЧЕ - раз в полгода...
ЧМ - раз в год...
Дайте...дайте им денег....))))
https://youtu.be/t2EdLtgj9-s
Но жадность чиновников УЕФА и ФИФА не даёт им спать.....
Игры чемпионатов - 5 дней в неделю....
ЛЧ - каждые субботу-воскресенье.....
ЧЕ - раз в полгода...
ЧМ - раз в год...
Дайте...дайте им денег....))))
Хотя, те, кто продвигают идеи ЕСЛ, стремятся к созданию интересного, медийного, избирательного и самодостаточного турнира, а не к развитию и укреплению футбола на планете Земля..:))...
Хотя, те, кто продвигают идеи ЕСЛ, стремятся к созданию интересного, медийного, избирательного и самодостаточного турнира, а не к развитию и укреплению футбола на планете Земля..:))...