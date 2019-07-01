Гвардиола: «Испанская лига умрет, если ее покинут „Реал“ и „Барселона“»

Наставник «Манчестер Сити» выступил против возможного создания европейской Суперлиги.

Я не очень согласен с этой идеей. Если это случится, то мы убьем внутренние чемпионаты. Испанская лига умрет, если ее покинут «Реал» и «Барселона». Противостояние каталонцев с «Эспаньолом» является важной частью города. Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свое очарование.

В таком случае никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Суперлигу.