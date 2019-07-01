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Гвардиола: «Испанская лига умрет, если ее покинут „Реал“ и „Барселона“»

сегодня, 08:36

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против возможного создания европейской Суперлиги.

Я не очень согласен с этой идеей. Если это случится, то мы убьем внутренние чемпионаты. Испанская лига умрет, если ее покинут «Реал» и «Барселона». Противостояние каталонцев с «Эспаньолом» является важной частью города. Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свое очарование.

В таком случае никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Суперлигу.

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Borzoy555
Borzoy555 ответил Bavaria_N
сегодня в 16:57
Без баварки суперлига будет зрелищна. Баварцы пусть дальше сосиски от боруссии получают
yudin_duda
yudin_duda ответил RMUKMU
   651 / 673
сегодня в 16:39
Просто нужно сделать систему как в НБА и все станет отлично. Правда боюсь, что Юнайтед тогда будет такое же днище как, например, Никс))
Багров-брат
Багров-брат
   117 / 673
сегодня в 15:30
Футбол давно стремится к тому, чтобы перестать быть спортом. Создание этой "ЛИГИ" станет последним гвоздём в крышку гроба футбола-спорта. Останется только ЗРЕЛИЩЕ, к нему ещё добавят ХЛЕБА, и плебесцит будет счастлив...)))
Bavaria_N
Bavaria_N
   435 / 673
сегодня в 14:17
без барселоны и атлетико. второй клубишко мешок мадрида никому не интересен
95-shishani-95
95-shishani-95
   154 / 673
сегодня в 13:29
Здесь я с ним согласен, во многом
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   216 / 673
сегодня в 13:20
16и!
Novograd
Novograd
   284 / 673
сегодня в 12:26
а шо такое случилась та
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 11:35
Не умрёт, там есть Атлетико.
RMUKMU
RMUKMU
   92 / 673
сегодня в 11:03
Мочи уже нет смотреть на эти суперклубы с их огромными возможностями. Пусть создают свою Суперлигу и убираются из национальных чемпионатов. Лучшие должны играть с лучшими, а не развлекаться с уэсками-генгамами.
dzvinka
dzvinka
   31 / 673
сегодня в 10:01
    Caniggia
    Caniggia
       365 / 673
    сегодня в 09:57
    Бредовая идея!
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       32 / 673
    сегодня в 09:19
    А зачинщик этого в Турине, клуб из которого только и умеет, что проигрывать финалы ЛЧ. Совпадение? Не думаю :)
    Kavaro
    Kavaro
       661 / 673
    сегодня в 09:11
    Я бы глянул сезончик на ЕСЛ.
    Agamaga
    Agamaga
       243 / 673
    сегодня в 09:02
    Бабло всё убьёт.
    drug01
    drug01
       63 / 673
    сегодня в 09:01
    Это точно!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 673
    сегодня в 08:58
    Все против...
    Но жадность чиновников УЕФА и ФИФА не даёт им спать.....
    Игры чемпионатов - 5 дней в неделю....
    ЛЧ - каждые субботу-воскресенье.....
    ЧЕ - раз в полгода...
    ЧМ - раз в год...
    Дайте...дайте им денег....))))

    particular
    particular
       14 / 673
    сегодня в 08:46
    Лига, может и не умрёт, но превратится в серый междусобойчик... Это будет характерно и для других национальных чемпов... Может, за исключением АПЛ...
    Хотя, те, кто продвигают идеи ЕСЛ, стремятся к созданию интересного, медийного, избирательного и самодостаточного турнира, а не к развитию и укреплению футбола на планете Земля..:))...
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