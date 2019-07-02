Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»

сегодня, 06:14

Главный тренер сборной Аргентины сообщил о том, что нападающий «Манчестер Сити» выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Могу подтвердить, что Агуэро выйдет в стартовом составе. Постоянно возникают слухи о том, что Агуэро не будет в старте, и всё заканчивается тем, что он выходит с первых минут. Появление в старте других игроков гарантировать не могу, даже Месси (смеётся).

Ранее Агуэро отметил, что за матчем Бразилия - Аргентина будут следить во всём мире.