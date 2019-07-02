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Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»

сегодня, 06:14
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 03:30 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Могу подтвердить, что Агуэро выйдет в стартовом составе. Постоянно возникают слухи о том, что Агуэро не будет в старте, и всё заканчивается тем, что он выходит с первых минут.

Появление в старте других игроков гарантировать не могу, даже Месси (смеётся).

Ранее Агуэро отметил, что за матчем Бразилия - Аргентина будут следить во всём мире.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   98 / 683
сегодня в 08:25
Месси может вытянуть игру.
ДСА
ДСА
   149 / 683
сегодня в 08:24
Звезд надо выпускать
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 08:22
Шуточки ночью превратятся в слёзы.
shlomo
shlomo
   83 / 683
сегодня в 06:26
Шутник, однако.....
allemz
allemz
   85 / 683
сегодня в 06:22
Месси здесь уже не порешает на понтах, ему нужна эта победа в Кубке Америки любой ценой ради ЗМ. Поэтому Агуэрыч точно будет играть.
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