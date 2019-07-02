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Алиссон: «Мы не можем допускать ошибки в матче с Аргентиной»

сегодня, 05:52
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 03:30 Не начался

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.

Я чувствую уверенность в команде и своей работе. Я также убеждён в том, что мы покажем отличную игру. Но мы должны быть готовы ко всему. В таком матче мы не можем ошибаться. Каждый должен показать свою лучшую игру.

Я не считаю себя героем. Если я спасаю ворота, но другие не используют свои моменты, в этом нет ничего хорошего.

В четвертьфинальном матче против Парагвая Алиссон отбил удар Густаво Гомеса в серии пенальти.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 08:26
Надо постараться не опозориться от середнячка.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   184 / 683
сегодня в 07:16
если Месси промажет,то хоть статистика будет 1 удар мимо ворот. йохохо!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 683
сегодня в 07:07
Обе сборные не слишком уверены в себе. Полуфинал с такой шикарной вывеской рискует получится предельно скучным.
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 683
сегодня в 06:13
Да уж постарайтесь!
cevin cigan
cevin cigan
   62 / 683
сегодня в 05:58
Вы можете проиграть самим себе,но не этой дно-сборной во главе с никаким гномярой!!!!
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