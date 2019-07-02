Алиссон: «Мы не можем допускать ошибки в матче с Аргентиной»

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.

Я чувствую уверенность в команде и своей работе. Я также убеждён в том, что мы покажем отличную игру. Но мы должны быть готовы ко всему. В таком матче мы не можем ошибаться. Каждый должен показать свою лучшую игру.

Я не считаю себя героем. Если я спасаю ворота, но другие не используют свои моменты, в этом нет ничего хорошего.