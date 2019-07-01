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Рэшфорд: «Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов»

вчера, 20:04

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал продление контракта с клубом.

Я хочу поблагодарить клуб за доверие. «Манчестер Юнайтед» многое сделал для меня, за что я ему очень благодарен. Больно смотреть на то, где сейчас находится команда. Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов. Я приложу максимум усилий, чтобы этого добиться.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff ответил lobsterdam
вчера в 23:21
Без устали безумная девица кричала:" Ясно вижу МЮ, упавшего в прах" Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев, Во все века сжигали люди на кострах!
Вот вам Вудворда как троянского коня и подсунули))
sir_Alex
sir_Alex
   33 / 686
вчера в 22:39
Очень хочется!
Igo0rek
Igo0rek
   67 / 686
вчера в 22:33
Жаль огорчать парнишку((
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
вчера в 22:13
Пока предпосылок к чемпионству нет.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил cska plus
   187 / 686
вчера в 22:04
Маркус, ты чё видел и помнишь как МЮ выигрывал АПЛ и ЛЧ.
он тогда в чернозёме игрался в "пасочки"! йохохо!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   187 / 686
вчера в 22:02
так это надо на торренте скачать МЮ времён САФа, там полный набор. До манков такие простые вещи никак не доходят. Поэтому Роналду и перешёл в Реал,там ребятки по мозговитей, правда когда он вырос из подростковых штанишек,то уже одел полосатые.для самых экстравагантных синьор.
eleven LC
eleven LC ответил lobsterdam
   208 / 686
вчера в 22:02
Не веря в ясные до боли аргументы
Имея в место головы большую ж...пу
Услышишь на игре МЮ аплодисменты
Которые звучат в Лиге Европы!
cska plus
cska plus
   3 / 686
вчера в 21:44
Маркус, ты чё видел и помнишь как МЮ выигрывал АПЛ и ЛЧ.
lobsterdam
lobsterdam ответил eleven LC
   347 / 686
вчера в 21:43
Сэр Алекс Фергюсон это и был Манчестер Юнайтед,после него всё развалилось и МЮ превратился в крепкого середняка АПЛ,и в ближайшем будущем 5-7 лет выиграть АПЛ или ЛЧ у МЮ не получится!
Без устали безумная девица
кричала:" Ясно вижу МЮ, упавшего в прах"
Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев,
Во все века сжигали люди на кострах!
eleven LC
eleven LC
   208 / 686
вчера в 21:37
Сэр Алекс Фергюсон это и был Манчестер Юнайтед,после него всё развалилось и МЮ превратился в крепкого середняка АПЛ,и в ближайшем будущем 5-7 лет выиграть АПЛ или ЛЧ у МЮ не получится!
vastudio
vastudio
   675 / 686
вчера в 21:12
Да кто же тебе запретит...хоти дальше)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   108 / 686
вчера в 21:02
Увидишь, играя в playstation
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 686
вчера в 20:21
Так это надо в фифа играть, а не в мюшке, чтобы такое увидеть.. гыгыгыгыгы
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