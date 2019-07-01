Рэшфорд: «Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал продление контракта с клубом.

Я хочу поблагодарить клуб за доверие. «Манчестер Юнайтед» многое сделал для меня, за что я ему очень благодарен. Больно смотреть на то, где сейчас находится команда. Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов. Я приложу максимум усилий, чтобы этого добиться.