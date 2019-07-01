Рэшфорд: «Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал продление контракта с клубом.
Я хочу поблагодарить клуб за доверие. «Манчестер Юнайтед» многое сделал для меня, за что я ему очень благодарен. Больно смотреть на то, где сейчас находится команда. Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов. Я приложу максимум усилий, чтобы этого добиться.
Имея в место головы большую ж...пу
Услышишь на игре МЮ аплодисменты
Которые звучат в Лиге Европы!
Имея в место головы большую ж...пу
Услышишь на игре МЮ аплодисменты
Которые звучат в Лиге Европы!
кричала:" Ясно вижу МЮ, упавшего в прах"
Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев,
Во все века сжигали люди на кострах!
кричала:" Ясно вижу МЮ, упавшего в прах"
Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев,
Во все века сжигали люди на кострах!