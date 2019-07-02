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Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»

сегодня, 05:24
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 03:30 Не начался

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тиаго Силва прокомментировал тот факт, что в полуфинале Кубка Америки бразильцы сыграют с Аргентиной на том же стадионе, на котором потерпели сокрушительное поражение от Германии (1:7) в полуфинале ЧМ-2014.

Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.

Но там была другая ситуация. Теперь мы встретимся с Аргентиной, и нам нужно сосредоточиться на том, чтобы сыграть в свой футбол. Нам нужно быть осторожными, ведь за них выступает лучший игрок планеты.

Мы с большим уважением относимся к их команде.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ранее отметил, что не видит явного фаворита в предстоящем полуфинале.

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Все комментарии
Kempes78
Kempes78
   594 / 683
сегодня в 14:31
Можно вспомнить ещё один матч - последнюю встречу этих команд на чемпионате мира. Это было в Турине в 1990 году. Матч прошёл в тот день, когда Месси исполнилось ровно 3 года. Аргентинцев устроит и результат той встречи. Viva Argentina ! Надо побеждать и выходить в финал на чилийцев.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 683
сегодня в 12:06
Было бы неплохо если бы здесь повторилось что-нибудь эдакое в плане результативности.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   94 / 683
сегодня в 11:02
Скоро будет круглая дата - ровно 5 лет прошло с этого памятного матча
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 683
сегодня в 09:39
Позор нации)))
ДАША Д
ДАША Д
   112 / 683
сегодня в 08:24
Есть что вспомнить.
allemz
allemz
   85 / 683
сегодня в 06:01
Тогда Клозе тащил и вел за собой команду из молодых пацанов. А Месси в сборной далеко не Клозе по характеру, чтобы повторить успех немцев. Максимум Дениска Глушаков.
Bavaria_M
Bavaria_M
   166 / 683
сегодня в 05:44
И радуйтесь вновь не попадать на немцев, ибо у бразил самое бездарное и позорное поколение. А аргов просто обязаны проходить, ибо они играют в 10
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