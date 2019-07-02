Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии прокомментировал тот факт, что в полуфинале Кубка Америки бразильцы сыграют с Аргентиной на том же стадионе, на котором потерпели сокрушительное поражение от Германии (1:7) в полуфинале ЧМ -2014.

Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.

Но там была другая ситуация. Теперь мы встретимся с Аргентиной, и нам нужно сосредоточиться на том, чтобы сыграть в свой футбол. Нам нужно быть осторожными, ведь за них выступает лучший игрок планеты.

Мы с большим уважением относимся к их команде.