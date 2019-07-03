Миранда: «Я хотел бы и дальше выступать за „Интер“»

Защитник «Интера» поделился мыслями о своем будущем.

Было много разговоров обо мне, но сейчас я являюсь игроком «Интера». Люди что-то говорили, даже не зная, чего я хочу лично сам.

Сейчас я думаю только о Кубке Америки. После турнира я поговорю с клубом, чтобы узнать, хотят ли они меня оставить.

Что касается меня, то я хотел бы и дальше выступать за «Интер».