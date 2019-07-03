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Миранда: «Я хотел бы и дальше выступать за „Интер“»

сегодня, 12:18

Защитник «Интера» Жоао Миранда поделился мыслями о своем будущем. 

Было много разговоров обо мне, но сейчас я являюсь игроком «Интера». Люди что-то говорили, даже не зная, чего я хочу лично сам. 

Сейчас я думаю только о Кубке Америки. После турнира я поговорю с клубом, чтобы узнать, хотят ли они меня оставить. 

Что касается меня, то я хотел бы и дальше выступать за «Интер». 

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   195 / 713
сегодня в 12:45
передумал отправляться на берег турецкий?
итого запас по ЦЗ у нас будет: Миранда, Раноккья - имхо вполне себе ОК
Браток Салтан
Браток Салтан
   110 / 713
сегодня в 12:26
Жоао явно не здоров)
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