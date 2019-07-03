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Тите: «Месси - инопланетянин»

сегодня, 11:01
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинале Кубка Америки отдал должное нападающему «альбиселесте» Лионелю Месси.

Месси - инопланетянин, он исключительный игрок. Из-за него нам пришлось поломать голову над расстановкой, мы опустили Фирмино немного ближе к центру поля, чтобы уменьшить влияние Лео. После первого гола мы стали владеть мячом меньше, чем это делаем обычно, но зато команда действовала эффективно, что в итоге и принесло успех. Мы сделали еще один шаг к цели. В среду узнаем имя нашего последнего соперника.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
   220 / 699
сегодня в 11:59
И что сделал полезного этот каталонский инапланетный гость?
Он вообще играл?
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 699
сегодня в 11:47
Чуда не свершил
Gelious
Gelious
   104 / 699
сегодня в 11:38
Хороший троль, хорошая издевка
NGY
NGY
   29 / 699
сегодня в 11:35
Из-за него нам пришлось поломать голову над расстановкой, мы опустили Фирмино немного ближе к центру поля, чтобы уменьшить влияние Лео.
______________

и что, от этого он инопланетянином стал что-ли?🤦
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   304 / 699
сегодня в 11:20
А Алиссон его криптонит)
Belgie2009
Belgie2009
   398 / 699
сегодня в 11:20
Это был сарказм) затролил ложкоеда гы гы
Alex12357
Alex12357
   303 / 699
сегодня в 11:12
ТИТЕ -молодец!Он не стал унижать достоинства Месси ,а высказался как настоящий тренер,уважение.
razdvatri
razdvatri
   229 / 699
сегодня в 11:08
с инопланетной сборной точно бы победил
John_Wick
John_Wick
сегодня в 11:04
Никчемный гормон()))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   65 / 699
сегодня в 11:03
На кубке Америки вообще нулевой был
Don trambon
Don trambon
   60 / 699
сегодня в 11:03
хреновый из него инопланетянин выходит) гыгыгы
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