Тите: «Месси - инопланетянин»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинале Кубка Америки отдал должное нападающему «альбиселесте» .

Месси - инопланетянин, он исключительный игрок. Из-за него нам пришлось поломать голову над расстановкой, мы опустили Фирмино немного ближе к центру поля, чтобы уменьшить влияние Лео. После первого гола мы стали владеть мячом меньше, чем это делаем обычно, но зато команда действовала эффективно, что в итоге и принесло успех. Мы сделали еще один шаг к цели. В среду узнаем имя нашего последнего соперника.