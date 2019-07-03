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Месси: «Бредовые судейские решения сбивали нашу игру»

сегодня, 07:56
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки жёстко раскритиковал судейство встречи.

Арбитры показали много дурацких карточек, но даже не смотрели видеоповторы, это невероятно.

Это происходило на протяжении всего матча. Складывалось такое ощущение, что они судили в пользу Бразилии, и эти бредовые решения сбивали нашу игру.

Нам нет оправданий, но мы должны рассмотреть и проанализировать этот вопрос. Надеемся, что КОНМЕБОЛ что-нибудь с этим сделает.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   270 / 699
сегодня в 11:24
плохому танцору всегда что-то или кто-то мешает ))))
John_Wick
John_Wick
сегодня в 11:05
У этого 77 игрока всегда кто-то виноват))) Похож на своих глоров заднеприводных)
Роман Романов
Роман Романов
   252 / 699
сегодня в 10:55
Будь мужиком - прими поражение. Хотя о чем я, еще расплачется опять.
Alex12357
Alex12357
   303 / 699
сегодня в 10:44
Месси !Ты что эксперт?Это ты в Барселоне эксперт ,а здесь Южная Америка и здесь ты как раз не блещешь ,мощи не хватает.
Bavaria_M
Bavaria_M
   148 / 699
сегодня в 10:38
Ахах нытик, то газон то партнеры теперь судья, а что то молчал про судей когда его барсе дарили лч а ему ЗМ, молчал бы позорник и ушел бы навсегда из сборной, а не позорно некогда великую футбольную страну, лишая столько шикарных игроков даже этого дворового кубка
Carradona
Carradona
сегодня в 10:35
А золотой мяч все равно дадут Месси. Короче я так понял, золотой мяч, это приз утешения, то му кто не смог добиться большего.
San Skra
San Skra
   506 / 699
сегодня в 10:31
Это бред.. при предупреждениях повторы не смотрят, неужели он этого не знает?
sir_Alex
sir_Alex
   16 / 699
сегодня в 10:30
Плохому танцору всегда что-то мешает. Или кто-то)))
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 10:26
Гном только жаловаться умеет.
dimagas1
dimagas1
   154 / 699
сегодня в 10:19
NGY
NGY
   29 / 699
сегодня в 09:59
НЫТИК..........!
spartach091
spartach091
   40 / 699
сегодня в 09:55
Иди спать нытик
razdvatri
razdvatri
   229 / 699
сегодня в 09:48
привык играя за путу, что судьи свистят в только в одну сторону
VIPded
VIPded
   218 / 699
сегодня в 09:46
Плакса-гномик...)))
ermak6848
ermak6848
   167 / 699
сегодня в 09:42
видимо старее на Леонель, что ищет виноватых...
dzvinka
dzvinka
   36 / 699
сегодня в 09:31
ручных судей великаму мясси не подвезли, что такое?! почему?! как тащить без пенальти?
No problem
No problem
   57 / 699
сегодня в 09:30
Плакса.
Ballack_Germany
Ballack_Germany
   365 / 699
сегодня в 09:26
месси как средненький тренер в РПЛ
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   124 / 699
сегодня в 09:26
Судьи - бредят, поля - 77 , фарта - нет ! То чай кипит - заварки нет, то *** стоит - Тамарки нет - так это называется у нас, в России.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 699
сегодня в 09:21
Уж только не Месси на судей все валить
11-и метровый
11-и метровый
   369 / 699
сегодня в 09:08
Болтовня.
Илья85
Илья85
   430 / 699
сегодня в 09:08
Каких то судьбаносных решений арбит не принял,но свистел очень много ,особенно в начале игры и трактовал эпизоды не однозначно ,не было поледовательности в решениях
Comentarios
Comentarios
   637 / 699
сегодня в 09:00
Опять кто то виноват
mihaluch
mihaluch
   46 / 699
сегодня в 08:54
Штанга и перекладина были на стороне бразильцев.
cska1948
cska1948
   43 / 699
сегодня в 08:41
Если вам нет оправданий, так чего ты на судей жалуешься?
Знатог
Знатог
сегодня в 08:40
правильно, неужели в Бразилии судья будет играть за Аргентину?
Neymar 10
Neymar 10
   432 / 699
сегодня в 08:21
может в след году родные стены вам помогут .
EAGuar As
EAGuar As
   66 / 699
сегодня в 08:18
Играть нужно лучше .
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   65 / 699
сегодня в 08:15
Надоело нытье от этого лузера
STVA 1
STVA 1
   32 / 699
сегодня в 08:11
Бывает..
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