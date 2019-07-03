Месси: «Бредовые судейские решения сбивали нашу игру»

Капитан сборной Аргентины после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки жёстко раскритиковал судейство встречи.

Арбитры показали много дурацких карточек, но даже не смотрели видеоповторы, это невероятно.

Это происходило на протяжении всего матча. Складывалось такое ощущение, что они судили в пользу Бразилии, и эти бредовые решения сбивали нашу игру.