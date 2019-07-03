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Рогич не перейдет в «Зенит», об этом заявил главный тренер «Селтика»

сегодня, 12:08

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека Тома Рогича в «Зенит»

В данный момент это просто слухи, насколько я понимаю. Он хороший игрок, а я не хочу расставаться со своими лидерами. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Danila Selin
   5 / 713
сегодня в 15:49
Увы, в нынешних условиях, наши клубы стали считать деньги, но нас по прежнему считают дойной коровой. Поэтому и переходов нет. Добавим, что антироссийская пропаганда хорошо работает и отпугивает многих, у кого нет знакомых, которые могли бы что-то о нашей стране рассказать.
Зато в РФС сидят светила аналитической мысли )))
Danila Selin
Danila Selin ответил Faustello
   340 / 713
сегодня в 15:40
Вчера Краснодар все кидали, сегодня Питер. Совсем гейропейцы офонарели!
Увы, в нынешних условиях, наши клубы стали считать деньги, но нас по прежнему считают дойной коровой. Поэтому и переходов нет. Добавим, что антироссийская пропаганда хорошо работает и отпугивает многих, у кого нет знакомых, которые могли бы что-то о нашей стране рассказать.
Морозовский
Морозовский
   15 / 713
сегодня в 14:26
Рогич: "Да лучше сдохнуть мне в пустыне Кара-Кума, чем подписать себе лазурный приговор!"
oFANATo
oFANATo
   45 / 713
сегодня в 12:46
Рогич не перейдет
Диас не перейдет
Фернандес не перейдет
Кто следующий?
Faustello
Faustello
   5 / 713
сегодня в 12:19
Вчера Краснодар все кидали, сегодня Питер.
Совсем гейропейцы офонарели!
Казанский
Казанский
   43 / 713
сегодня в 12:13
Диас послал Зенит,Рогич отказал питерцам.Немного стыдно за лучший клуб с северо-запада России((
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