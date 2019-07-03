Рогич не перейдет в «Зенит», об этом заявил главный тренер «Селтика»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека Тома Рогича в «Зенит».
В данный момент это просто слухи, насколько я понимаю. Он хороший игрок, а я не хочу расставаться со своими лидерами.
Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека Тома Рогича в «Зенит».
В данный момент это просто слухи, насколько я понимаю. Он хороший игрок, а я не хочу расставаться со своими лидерами.
Диас не перейдет
Фернандес не перейдет
Кто следующий?
Диас не перейдет
Фернандес не перейдет
Кто следующий?
Совсем гейропейцы офонарели!
Совсем гейропейцы офонарели!