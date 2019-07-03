Люка Эрнандес: «Моя цель - победа с „Баварией“ в Лиге чемпионов»

Новичок «Баварии» Люка Эрнандес в интервью Bild рассказал о своих целях и задачах в мюнхенском клубе.
23-летний футболист перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 млн евро.
Мой ценник для меня вообще не проблема, я не чувствую давления из-за этого и не думаю об этом. Просто стараюсь оставаться таким, какой я есть.
Победа с «Баварией» в Лиге чемпионов - моя цель. Это будет сложно, но мюнхенцы всегда входят в число фаворитов. Сделаю всё, чтобы добиться этого. Горжусь, что могу осуществить мечту в одном из лучших клубов мира.
Карима он, возможно будет использовать под нападающим или что-то типо того.
Карима он, возможно будет использовать под нападающим или что-то типо того.
приятно будет смотреть, как 80 млн защ будет лажать, а паварка скатится туда от куда вылезла, а ещё если балеруны каталонские впарят сардельке успанку за 100+ млн гыгыгы
приятно будет смотреть, как 80 млн защ будет лажать, а паварка скатится туда от куда вылезла, а ещё если балеруны каталонские впарят сардельке успанку за 100+ млн гыгыгы
Сегодня 11:31
Сосисочникам лч не видать,по привычке глотнут от испанцев в плей офф
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Позорному судейскому кабинету из Мадрида тоже не видать ЛЧ, вас ждут новые Аяксы и ЦСКА, даже Зидан не поможет
Сегодня 11:31
Сосисочникам лч не видать,по привычке глотнут от испанцев в плей офф
_______________________________________________________________________
Позорному судейскому кабинету из Мадрида тоже не видать ЛЧ, вас ждут новые Аяксы и ЦСКА, даже Зидан не поможет