Люка Эрнандес: «Моя цель - победа с „Баварией“ в Лиге чемпионов»

Новичок «Баварии» в интервью Bild рассказал о своих целях и задачах в мюнхенском клубе.

23-летний футболист перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 млн евро.

Мой ценник для меня вообще не проблема, я не чувствую давления из-за этого и не думаю об этом. Просто стараюсь оставаться таким, какой я есть.

Победа с «Баварией» в Лиге чемпионов - моя цель. Это будет сложно, но мюнхенцы всегда входят в число фаворитов. Сделаю всё, чтобы добиться этого. Горжусь, что могу осуществить мечту в одном из лучших клубов мира.