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Люка Эрнандес: «Моя цель - победа с „Баварией“ в Лиге чемпионов»

сегодня, 10:24

Новичок «Баварии» Люка Эрнандес в интервью Bild рассказал о своих целях и задачах в мюнхенском клубе.

23-летний футболист перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 млн евро.

Мой ценник для меня вообще не проблема, я не чувствую давления из-за этого и не думаю об этом. Просто стараюсь оставаться таким, какой я есть.

Победа с «Баварией» в Лиге чемпионов - моя цель. Это будет сложно, но мюнхенцы всегда входят в число фаворитов. Сделаю всё, чтобы добиться этого. Горжусь, что могу осуществить мечту в одном из лучших клубов мира.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   60 / 699
сегодня в 11:31
Вообще я думаю, что вместо Усмана лучше Дракслера брать. Тем более ПСЖ его может продать.
Он вроде как не горит желанием никуда уходить.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   65 / 699
сегодня в 11:28
Так я про усманку как игрока ничего и не писал. Один будет тренировки пропускать, другой ныть что команда не даёт ему стать лучшим напом. Карима он, возможно будет использовать под нападающим или что-то типо того.
Вообще я думаю, что вместо Усмана лучше Дракслера брать. Тем более ПСЖ его может продать.
EAGuar As
EAGuar As
   66 / 699
сегодня в 11:23
Удачи .
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   60 / 699
сегодня в 11:20
А теперь серьезно: Дембеле как игрок хорош, просто кутежник и лентяй, судя по всему. Еще мне интересно, будет ли Зидан доверять место в основе Йовичу, или своего любимого Бензему будет постоянно ставить?
Так я про усманку как игрока ничего и не писал. Один будет тренировки пропускать, другой ныть что команда не даёт ему стать лучшим напом.

Карима он, возможно будет использовать под нападающим или что-то типо того.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   65 / 699
сегодня в 11:14
хнык хнык. приятно будет смотреть, как 80 млн защ будет лажать, а паварка скатится туда от куда вылезла, а ещё если балеруны каталонские впарят сардельке успанку за 100+ млн гыгыгы
А теперь серьезно: Дембеле как игрок хорош, просто кутежник и лентяй, судя по всему. Еще мне интересно, будет ли Зидан доверять место в основе Йовичу, или своего любимого Бензему будет постоянно ставить?
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   60 / 699
сегодня в 11:11
Это для нынешнего риала теперь предел мечтаний. Теперь каждый год будете вылетать в 1/8 финала, это ваша расплата за купленные победы в ЛЧ.
хнык хнык.

приятно будет смотреть, как 80 млн защ будет лажать, а паварка скатится туда от куда вылезла, а ещё если балеруны каталонские впарят сардельке успанку за 100+ млн гыгыгы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   65 / 699
сегодня в 11:03
четверть финал для баварки предел) а то и 1/8))0
Это для нынешнего риала теперь предел мечтаний. Теперь каждый год будете вылетать в 1/8 финала, это ваша расплата за купленные победы в ЛЧ.
Don trambon
Don trambon
   60 / 699
сегодня в 10:41
четверть финал для баварки предел) а то и 1/8))0
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   65 / 699
сегодня в 10:41
KaiserRM
Сегодня 11:31
Сосисочникам лч не видать,по привычке глотнут от испанцев в плей офф
_______________________________________________________________________
Позорному судейскому кабинету из Мадрида тоже не видать ЛЧ, вас ждут новые Аяксы и ЦСКА, даже Зидан не поможет
KaiserRM
KaiserRM
   276 / 699
сегодня в 10:31
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       148 / 699
    сегодня в 10:31
    Ну теперь осталось подтвердить слова действиями
    ДСА
    ДСА
       166 / 699
    сегодня в 10:30
    Шансы есть.
    Left Boy
    Left Boy
       149 / 699
    сегодня в 10:29
    Вылетите в плей-офф от Атлетико
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