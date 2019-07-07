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Дзагоев: «Если выиграем РПЛ, в самолете исполню лезгинку»

сегодня, 14:53

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на встрече с болельщиками «армейцев» рассказал о семейной атмосфере в команде.

Как мы стали семьей? В первую очередь, это те люди, в лице Игоря [Акинфеева], которые до сих пор с нами. Те же братья, Игнашевич долгое время были в ЦСКА и есть… в лице Игоря! Эти ребята были костяком и создавали атмосферу. Она продолжается, ее подхватило. Добиваться результатов всегда проще, когда в коллективе удобно. У нас были спады, но болельщики всегда с нами. Не припомню, чтобы они когда-либо протестовали. Общими усилиями мы делаем эту семейную обстановку.

Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем радовать победами. Если выиграем, лезгинку в самолете обязательно еще раз исполню!

Напомним, в июне ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым. 

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   152 / 746
сегодня в 15:23
и попадет в лазарет на пол года, второй Жано блин
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   41 / 746
сегодня в 15:02
Ждём Алана на поле.
И тебе не жалко его,больного,искалеченного человека?(((
Добить хочешь?((((
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Заур-ЗВЕРЬ
   199 / 746
сегодня в 15:00
Чтобы, в случае победы сбрить, как Газзаев?
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   82 / 746
сегодня в 14:59
Годиков чере два,пока оттачивай мастерство.Команда все еще формируется.
cska plus
cska plus
   12 / 746
сегодня в 14:55
Ждём Алана на поле.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   279 / 746
сегодня в 14:54
Алан усы отрасти уже)))
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