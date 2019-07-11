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Герасимец: «„Локо“ - основной соперник „Зенита“ в борьбе за чемпионство»

сегодня, 09:32
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Бывший нападающий «Зенита» и тренер «Локомотива» Сергей Герасимец поделился впечатлениями от противостояния команд в матче за Суперкубок России.

На мой взгляд, праздник открытия нового сезона удался. Игра получилась яркая, эмоциональная, бескомпромиссная, и, что редко бывает в таких матчах, с большим количеством забитых мячей. Думаю, что даже болельщики «Зенита» в какой-то степени остались довольны. Жаль только, что наша ­команда проиграла.

Счет, как говорится, на табло. Какой смысл спорить, по делу или нет? У меня сложилось впечатление, что «Локомотив» подошел к игре лучше подготовленным в функциональном и организационном плане, да и мотивации у путейцев чуть больше было. К тому же не все футболисты «Зенита» вышли на свой оптимальный уровень. Если добавить ко всему сказанному необязательные ошибки Лунёва, то можно констатировать, что, наверное, сложно «Зениту» было выиграть.

«Зенит» - такая команда, которая может переломить ход любого матча, потому что обладает феноменальным составом. Любой футболист может забить гол. Это топовый российский клуб - посмотрите на его состав и скамейку. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Другое дело, что это не вытекало из логики игры: гол Азмуна в конце первого тайма не был логичным. Ну а то, что произошло потом, - это уже футбол, за что мы его и любим. Здесь можно говорить и об ошибках обороны, и о не оптимальных кондициях наших игроков. Отсутствие Барриоса, ценность которого эта игра показала, тоже сказалось. Вратарь должен в таких моментах выручать. Ну а еще я бы отметил у соперника феноменальную игру Алексея Миранчука.

«Локомотив» - основной соперник в борьбе с «Зенитом» за чемпионство. Конечно, Юрий Сёмин не перестает удивлять. Если говорить о его личности, то здесь и дух, и коллективизм, и борьба до конца, не на жизнь, а на смерть. У этого тренера команды именно так играют. Поэтому когда «Зенит» после 2:1 успокоился, то тут же за это был наказан. В игре с таким соперником подобных мыслей не должно возникать! Ну и подбор исполнителей, среди которых игроки сборной России и братья Миранчуки, позволил «железнодорожникам» дать результат. Да и вообще видно, что команда к сезону готова.

На мой взгляд, логичней было бы поменять Дзюбу, чем Азмуна. Просто роль Артёма на сегодняшний день чрезмерно высока (смеется) - он лидер команды: в раздевалке, в подтрибунных помещениях и на поле. Видимо, Семак, на мой взгляд, не решился сделать более логичный ход.

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Все комментарии
kastites
kastites
   85 / 731
сегодня в 10:55
Наверное так и есть
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 731
сегодня в 10:41
Тамбов основной соперник свиней в борьбе за выживание. Гыгыгы
ziborock
ziborock
   6 / 731
сегодня в 10:28
Каждый баклан хвалит свое болото!
Аксинья
Аксинья
   17 / 731
сегодня в 10:15
Основной соперник однозначно Краснодар, а у Локо просто слишком много помощников в судейском корпусе...
13 RUS
13 RUS
   158 / 731
сегодня в 10:03
Один матч ничего не решает
Лакшери
Лакшери
   45 / 731
сегодня в 09:49
1) по физике Локо был лучше намного +
2)Лунев два раза накосячил +
3) Семак должен был менять Дзюбу , а не Азмуна +
4)не хватило Барриоса +
Миранчук провел просто хорошую игру. Один из двух голов - вратарский . Ничего сверх крутого он не показал и впринципе показать не способен.
cska plus
cska plus
   12 / 731
сегодня в 09:39
Есть доля правды.
Морозовский
Морозовский
   4 / 731
сегодня в 09:39
Семак боится, что Дзюба ему прилепит звание ТРЕНЕРИШКИ!!! А это - навсегда!
STVA 1
STVA 1
   46 / 731
сегодня в 09:35
С одной стороны , сказал по делу , но зачем все это перед началом чемпа мусолить .
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