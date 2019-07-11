Талалаев: «„Тамбову“ будет сложно претендовать на звание команды-сенсации»

Экс-наставник «Тамбова» поделился ожиданиями от дебютного сезона команды в РПЛ .

Напоминает ли сейчас «Тамбов» команду, которую я тренировал? Абсолютно точно - нет. Передо мной руководители клуба ставили задачу совмещать достижение результата с опорой на собственных воспитанников. Стояла еще и задача привлечения зрителей на трибуны, чтобы сделать Тамбов по-настоящему футбольным городом. При этом никто не требовал форсировать выход в РПЛ и не выделял средства для приглашения футболистов, способных эту задачу быстро решить. Сейчас команда нацелена на результат, а из тех, кто начинал под моим руководством путь в Премьер-Лигу, остались буквально три-четыре человека.

Во мне борются два человека. С одной стороны, желаю «Тамбову» закрепиться в Премьер-Лиге. У меня сохранились добрые отношения с вице-президентом клуба Георгием Ярцевым и спортивным директором Павлом Худяковым. Созваниваемся буквально через день. Только объективно понимаю, что с нынешним бюджетом и составом «Тамбову» будет очень сложно претендовать на звание команды-сенсации. Спокоен за характер команды, зная ее руководителей и стиль работы главного тренера Александра Григоряна. Биться дебютанты РПЛ будут в каждом матче, но относительно результата оптимистичных прогнозов давать не буду.

На старте чемпионата даже домашние матчи команда будет проводить в Саранске или Волгограде. Стало быть, в межсезонье надо было наигрывать прежде всего выездную модель. К тому же команда изменилась по сравнению с той, которую мне довелось тренировать. Самому интересно, каким будет стиль нынешнего «Тамбова». Состав команды пополнили два игрока, с которыми работал в «Пюнике», - Сергей Шевчук и Мохаммед Конате. Это футболисты, которые тяготеют к атаке. Только предоставят ли соперники в Премьер-Лиге дебютантам возможность атаковать - большой вопрос.