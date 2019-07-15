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Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом

вчера, 15:15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил о конфликте с бывшим президентом «железнодорожников» Ильей Геркусом.

 Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот.

Геркус пришел в «Локомотив» в 2016 году. Именно при нем Сёмин и «Локо» добыли первое за 14 лет чемпионство. В декабре прошлого года Геркус клуб покинул.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
вчера в 21:34
Ну прямо бог этот семин, на олим давно пора.
pomor45
pomor45
   118 / 802
вчера в 21:10
У меня к СОККЕРУ большая просьба. Сообщайте, пожалуйста , об игноре сразу при нажатии кнопки "ответить", чтобы напрасно по клаве не стучать. Ещё лучше, если уберёте у них кнопку "ответить".
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   6 / 802
вчера в 21:02
Думаю он по другой теме, по дорогам
nik_59
nik_59
   750 / 802
вчера в 20:47
Прав.
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   118 / 802
вчера в 20:32
"Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне наливай и спрашивай дальше, либо наоборот" ©
Думаешь Геркус плохо наливал?
pomor45
pomor45 ответил Faustello
   118 / 802
вчера в 20:28
Надо Шпалыча сделать президентом Локо и всё устаканится, дзынь )))
И больше ЛОКО не станет.
pomor45
pomor45
   118 / 802
вчера в 20:28
Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я.
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Или понимает, что меньше уже некуда, или мнит себя единственным, кто в нём что-то понимает. Судя по ЛЧ первое или ближе к истине.
нечитайло
нечитайло
   487 / 802
вчера в 20:23
Логика присутствует
морозз
морозз
   24 / 802
вчера в 19:41
Палыч всегда работал и работает под девизом - « пришёл, увидел, победил»! Даже Оля Смородская, при всём её старании, не смогла помешать Палычу выиграть ЧР!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
вчера в 19:28
Нужно как то находить общий язык и работать в одной команде...
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
вчера в 19:02
На Палычу пусть молятся, он им результат даёт
Trepanator
Trepanator
   354 / 802
вчера в 18:54
Сезон 16/17 30% забитых мячей с пенальти. Понимающий в футболе, а без судейской поддержки могёшь что?
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 18:45
Выжил его, Палыч
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 18:27
Палыч молодец !
А конфликты ... они продолжатся.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
вчера в 18:23
Где Смородская?))
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
вчера в 18:12
Как всегда субъективное мнение.Слежу за РПЛ с ее основания.Кроме Палыча "Локо" никто так не тянул, единственный на моей памяти Жозе Коусейру. Без Палыча будет провал. ИМХО.
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   10 / 802
вчера в 17:54
"Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне наливай и спрашивай дальше, либо наоборот" ©
Шпалыч старой закалки как Фенечка Ерофеев, если что бог во внутрь дал, никогда наружу не выпустит, а этих шеглов постоянно тошнит. Вот Шпалыч и негодуэ - продукт только переводят слабаки )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   43 / 802
вчера в 17:41
Палыч ты СОВЕСТЬ нашего заблудшего футбола. Вполне серьезно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 17:38
C т. Олей ожглись, с Геркусом тоже, щасс Вася Кикнадзует ....думаю и Васю скоро уберут.
Палыч не потопляемый - в прямом и переносном смысле.
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
вчера в 17:31
В итоге Юрий Палыч пережил Геркуса! Легенда Локомотива, как ни крути.
Сп62
Сп62
   341 / 802
вчера в 17:28
А в чём конфликт. Выяснение отношений по тем или иным вопросам всегда были и будут. И Кикнадзе будет не исключение.
Брулин
Брулин
   45 / 802
вчера в 17:27
Палыч, сделай перерыв на пару месяцев, не бухай вискарь.)
tuman960
tuman960
   218 / 802
вчера в 17:26
Для Сёмина ИДЕАЛ- все гавн.о -один я Д,Артаньян!!!!!!
andrefino13
andrefino13
   248 / 802
вчера в 17:21
Сегодня в 19 00 по матч премьер будет показано все, что говорил Семин, жду не дождусь, Палыч для меня как Фергюссон для Манчестер Юнайтед..
Gahi
Gahi
   140 / 802
вчера в 17:05
И где Геркус, а где Семин. Здоровья и удачи
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 16:55
"Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне наливай и спрашивай дальше, либо наоборот" ©
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
вчера в 16:43
Юрий Павлович - ГУРУ , а это всё около футбольные прыщи...
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
вчера в 16:41
Вон оно чё...
particular
particular
   4 / 802
вчера в 16:38
Крайне редко случается удачное единение менеджеров и тренеров... Довольно-таки разные цели и способы их достижения...
Но уж если сойдутся звёзды, состоится единение тренерской мысли с управленческим механизмом, да монет подкинут, - то тогда, - ураган викторий и шквал успеха..:))
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
вчера в 16:32
Думаю Кикнадзе задумался!
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