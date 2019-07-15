Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом

вчера, 15:15

Главный тренер «Локомотива» вспомнил о конфликте с бывшим президентом «железнодорожников» Ильей Геркусом.

Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот.

Геркус пришел в «Локомотив» в 2016 году. Именно при нем Сёмин и «Локо» добыли первое за 14 лет чемпионство. В декабре прошлого года Геркус клуб покинул.