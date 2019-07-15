Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил о конфликте с бывшим президентом «железнодорожников» Ильей Геркусом.
Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот.
Геркус пришел в «Локомотив» в 2016 году. Именно при нем Сёмин и «Локо» добыли первое за 14 лет чемпионство. В декабре прошлого года Геркус клуб покинул.
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Или понимает, что меньше уже некуда, или мнит себя единственным, кто в нём что-то понимает. Судя по ЛЧ первое или ближе к истине.
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Или понимает, что меньше уже некуда, или мнит себя единственным, кто в нём что-то понимает. Судя по ЛЧ первое или ближе к истине.
А конфликты ... они продолжатся.
А конфликты ... они продолжатся.
Палыч не потопляемый - в прямом и переносном смысле.
Палыч не потопляемый - в прямом и переносном смысле.
Но уж если сойдутся звёзды, состоится единение тренерской мысли с управленческим механизмом, да монет подкинут, - то тогда, - ураган викторий и шквал успеха..:))
Но уж если сойдутся звёзды, состоится единение тренерской мысли с управленческим механизмом, да монет подкинут, - то тогда, - ураган викторий и шквал успеха..:))