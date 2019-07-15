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Анюков посвятил отцу победу над ЦСКА

вчера, 11:49
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков рассказал, кому он посвятил победу над ЦСКА в 1-м туре РПЛ (2:0).

Хочу посвятить эту победу болельщикам «Крыльев» и своему отцу, который был ярым поклонником самарской команды, с детства брал нас на стадион. Он всегда переживал за «Крылья» и мечтал, чтобы я завершил свою карьеру именно здесь.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
   529 / 802
вчера в 18:13
Помню на выезде баннер Самарцев ,когда Анюков перешёл к нам в Зенит- "Саня-Ты здесь в гостях." Теперь Саня,ты дома-удачи тебе.
drug01
drug01
   198 / 802
вчера в 17:38
Поставь памятник ещё
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:06
Уважаю Анюкова, только один момент, а если бы проиграли.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   285 / 802
вчера в 13:57
Саня еще даст жару. Спасибо тебе за все, что сделал для Зенита. Настоящий боец. Уважуха! Удачи в родном клубе!!!!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил nikoladolgov
   27 / 802
вчера в 13:51
Что то заврался Санек .... Ты уже определись - или помирать приду на Петровский либо в Самаре каръеру завершать ? А то и вашим и нашим , похоже на какую то женщину с низкой социальной ответственностью.
13:03 Официально Касильяс получил должность в структуре «Порту» - логично и профессионально

А что в проекте? анюков всю карьеру играл за проект, и должен был остаться в структуре клуба (простите за слово клуб), а в итоге отказался быть играющим тренером Зенита-2 - ну естессно воспитанники великой футбольной школы Зенита с позором вылетели из ФНЛ, кто таких бестолочей трнировать согласится- так вот и получил пинка подзад - ушол в КС
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
вчера в 13:26
Красава анюкович, дали пинка под зад из проекта, так он на коняшках отыгрался, 5 баллов
Багров-брат
Багров-брат
   283 / 802
вчера в 13:23
Молодец Сашок...)))
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 802
вчера в 12:42
Что то заврался Санек ....
Ты уже определись - или помирать приду на Петровский либо в Самаре каръеру завершать ?
А то и вашим и нашим , похоже на какую то женщину с низкой социальной ответственностью.
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 802
вчера в 12:40
Молодец мечта отца выполнил на сто процентов. Уважуха.
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 12:27
Молодец. Теперь дело за победами над другими топ-клубами.
В честь мамы, дедушек и бабушек. )))
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
вчера в 12:22
Достойно. Человека с большой буквы испортить невозможно.
Palex
Palex
   239 / 802
вчера в 12:16
Достойно.
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