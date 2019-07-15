Анюков посвятил отцу победу над ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» рассказал, кому он посвятил победу над ЦСКА в 1-м туре РПЛ (2:0).

Хочу посвятить эту победу болельщикам «Крыльев» и своему отцу, который был ярым поклонником самарской команды, с детства брал нас на стадион. Он всегда переживал за «Крылья» и мечтал, чтобы я завершил свою карьеру именно здесь.