Анюков посвятил отцу победу над ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков рассказал, кому он посвятил победу над ЦСКА в 1-м туре РПЛ (2:0).
Хочу посвятить эту победу болельщикам «Крыльев» и своему отцу, который был ярым поклонником самарской команды, с детства брал нас на стадион. Он всегда переживал за «Крылья» и мечтал, чтобы я завершил свою карьеру именно здесь.
А что в проекте? анюков всю карьеру играл за проект, и должен был остаться в структуре клуба (простите за слово клуб), а в итоге отказался быть играющим тренером Зенита-2 - ну естессно воспитанники великой футбольной школы Зенита с позором вылетели из ФНЛ, кто таких бестолочей трнировать согласится- так вот и получил пинка подзад - ушол в КС
А что в проекте? анюков всю карьеру играл за проект, и должен был остаться в структуре клуба (простите за слово клуб), а в итоге отказался быть играющим тренером Зенита-2 - ну естессно воспитанники великой футбольной школы Зенита с позором вылетели из ФНЛ, кто таких бестолочей трнировать согласится- так вот и получил пинка подзад - ушол в КС
Ты уже определись - или помирать приду на Петровский либо в Самаре каръеру завершать ?
А то и вашим и нашим , похоже на какую то женщину с низкой социальной ответственностью.
Ты уже определись - или помирать приду на Петровский либо в Самаре каръеру завершать ?
А то и вашим и нашим , похоже на какую то женщину с низкой социальной ответственностью.
В честь мамы, дедушек и бабушек. )))
В честь мамы, дедушек и бабушек. )))