Кудряшов: «Удивился, что „Спартак“ дома не шел агрессивно вперед»

Защитник «Сочи» Федор Кудряшов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
Да, я удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошел агрессивно вперед и не играл в давление. Но это не имеет большого значения, нам нужно думать не о сопернике, а о том, какую игру показываем мы сами. Жалко, что не получилось добыть очки, где-то сами виноваты, где-то стечение обстоятельств не очень приятное для нас!
Что касается обвинений «Спартака» в затяжке времени, то я не хочу ввязываться в полемику с ними. У нас действительно было не так много сил, в конце матча ребята начали уставать, а кому-то показалось, что мы специально тянули время. Могу сказать точно, что из наших футболистов никто не валялся на газоне специально.
Спартак играл ужасно, но за ваши затяжки времени вам все справедливо воздалось
Спартак играл ужасно, но за ваши затяжки времени вам все справедливо воздалось
Зато бомжи которых еськов за уши вытянул из преисподней визжат как свиньи
Зато бомжи которых еськов за уши вытянул из преисподней визжат как свиньи
Точно! Причём "агрессивно шел вперёд" наш "Свинарник" на такие знаменитые команды как: "Уралан", Ротор и КамАЗ, нижегородский "Локо" и воронежский "Факел".
До сих пор лупят себя копытами в грудь, за то, что в своё время были биты "Черноморец" из Новороссийска и "Текстильщик" из Иваново, калининградская "Балтика" и фк "Тюмень", ярославский "Шинник" и "Динамо" Ставрополь. Вот какие "гранды" противостояли нашему "недонародному". Но в 1995 году, они умудрились проиграть чемпионат владикавказской "Алании" во главе с Газзаевым.
А это вам не это!
Точно! Причём "агрессивно шел вперёд" наш "Свинарник" на такие знаменитые команды как: "Уралан", Ротор и КамАЗ, нижегородский "Локо" и воронежский "Факел".
До сих пор лупят себя копытами в грудь, за то, что в своё время были биты "Черноморец" из Новороссийска и "Текстильщик" из Иваново, калининградская "Балтика" и фк "Тюмень", ярославский "Шинник" и "Динамо" Ставрополь. Вот какие "гранды" противостояли нашему "недонародному". Но в 1995 году, они умудрились проиграть чемпионат владикавказской "Алании" во главе с Газзаевым.
А это вам не это!
Нет!
Дзюба толкнул Жиго - полгода вне игры.
Кержаков вьехал в Диканя - 2 месяца вне игры.
А знаешь почему они так играют?
Потому что гапромовский, продажный судья им за это даже желтую карточку не показал.
Вот где грубияны.
Нет!
Дзюба толкнул Жиго - полгода вне игры.
Кержаков вьехал в Диканя - 2 месяца вне игры.
А знаешь почему они так играют?
Потому что гапромовский, продажный судья им за это даже желтую карточку не показал.
Вот где грубияны.
Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи.
Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы,
которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток.
Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!!
Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ!
Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!!
Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!!
Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!!
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ скандалиста Москалёва????
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!
Тише товарищи!!!
Ваше слово товарищ Дюков!!!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи.
Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы,
которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток.
Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!!
Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ!
Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!!
Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!!
Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!!
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ скандалиста Москалёва????
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!
Тише товарищи!!!
Ваше слово товарищ Дюков!!!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???