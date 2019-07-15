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Кудряшов: «Удивился, что „Спартак“ дома не шел агрессивно вперед»

вчера, 13:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Сочи» Федор Кудряшов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Да, я удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошел агрессивно вперед и не играл в давление. Но это не имеет большого значения, нам нужно думать не о сопернике, а о том, какую игру показываем мы сами. Жалко, что не получилось добыть очки, где-то сами виноваты, где-то стечение обстоятельств не очень приятное для нас!

Что касается обвинений «Спартака» в затяжке времени, то я не хочу ввязываться в полемику с ними. У нас действительно было не так много сил, в конце матча ребята начали уставать, а кому-то показалось, что мы специально тянули время. Могу сказать точно, что из наших футболистов никто не валялся на газоне специально.

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Все комментарии
Николай 86
Николай 86
   97 / 802
вчера в 23:08
Федя, ну что ты врешь так прямолинейно. Не валялись они специально... Зачем тогда на поле возвращались после своих катаний по газону, если сил не было на ногах стоять?
Спартак играл ужасно, но за ваши затяжки времени вам все справедливо воздалось
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 19:41
это такая хитрая хитрость !
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   189 / 802
вчера в 19:27
Кудряшов лаконично подвел черту, тема исчерпана для всех, идем дальше
Не спартак
Не спартак
   165 / 802
вчера в 18:06
Спартак первый кандидат в пердив, ничего удивительного.
Белов Андрей
Белов Андрей
   708 / 802
вчера в 17:33
А,чему удивляться? У Спартака состав уровня 8-10 команд РПЛ!!!
МКС
МКС
   51 / 802
вчера в 17:28
    Bazuka-Limon
    Bazuka-Limon
       715 / 802
    вчера в 16:59
    а чему тут удивляться?Спартак такой же отстойный как и в прошлом чемпионате.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       42 / 802
    вчера в 16:43
    Спартак перешел на ростовский тип игры, от автобуса.
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    вчера в 16:33
    На поле обычно валяются хрющи.
    Ладожский
    Ладожский
       54 / 802
    вчера в 16:25
    Не кому агресссивно идти вперед, если только в пердив.
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак ответил Caniggia
       319 / 802
    вчера в 15:54
    А когда вообще это днище под названием фердунский Спартак последний раз агрессивно шел вперёд? Наверное, ещё в 90-х при ОИРе.
    "Наверное, ещё в 90-х при ОИРе."

    Точно! Причём "агрессивно шел вперёд" наш "Свинарник" на такие знаменитые команды как: "Уралан", Ротор и КамАЗ, нижегородский "Локо" и воронежский "Факел".
    До сих пор лупят себя копытами в грудь, за то, что в своё время были биты "Черноморец" из Новороссийска и "Текстильщик" из Иваново, калининградская "Балтика" и фк "Тюмень", ярославский "Шинник" и "Динамо" Ставрополь. Вот какие "гранды" противостояли нашему "недонародному". Но в 1995 году, они умудрились проиграть чемпионат владикавказской "Алании" во главе с Газзаевым.
    А это вам не это!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 802
    вчера в 15:44
    Если б Спартак пошел вперед.....Уже к перерыву летел бы 0:3.....
    mihaluch
    mihaluch
       117 / 802
    вчера в 15:35
    Ещё 10 таких выигрышей со счётом 1:0 и "Спартак" чемпион.
    Заратустра
    Заратустра
       173 / 802
    вчера в 15:24
    А спартак боится идти вперед даже дома. Это трусливая команда по сути своей. спартак одним словом.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил LOpp
       6 / 802
    вчера в 14:54
    хоть один футболист Сочи получил травму? Нет! Дзюба толкнул Жиго - полгода вне игры. Кержаков вьехал в Диканя - 2 месяца вне игры. А знаешь почему они так играют? Потому что гапромовский, продажный судья им за это даже желтую карточку не показал. Вот где грубияны.
    не трать время в пустоту )) а про питер вся страна знает
    LOpp
    LOpp ответил Sysanin101
       13 / 802
    вчера в 14:30
    Спартак БЕЗ совести и морали! Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи. Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы, которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток. Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!! Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ! Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!! Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!! Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!! А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы. А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20? Угадайте с 1-го раза. Правильно! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания. Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей! Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить. Честный судья не боится видеоповторов. Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ скандалиста Москалёва???? Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ! Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!! Тише товарищи!!! Ваше слово товарищ Дюков!!! Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
    хоть один футболист Сочи получил травму?
    Нет!
    Дзюба толкнул Жиго - полгода вне игры.
    Кержаков вьехал в Диканя - 2 месяца вне игры.
    А знаешь почему они так играют?
    Потому что гапромовский, продажный судья им за это даже желтую карточку не показал.
    Вот где грубияны.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       98 / 802
    вчера в 14:24
    Гол то ты привез,ты лучше об этом разскажи.)
    drug01
    drug01
       198 / 802
    вчера в 14:19
    Спартак просто слаб!!!
    морозз
    морозз
       24 / 802
    вчера в 14:10
    Вот это валяние - не специально - и привело к добавленным семи минутам, которые и привели к голу в их ворота!
    Caniggia
    Caniggia
       46 / 802
    вчера в 14:02
    А когда вообще это днище под названием фердунский Спартак последний раз агрессивно шел вперёд? Наверное, ещё в 90-х при ОИРе.
    Sysanin101
    Sysanin101
       161 / 802
    вчера в 13:55
    Спартак БЕЗ совести и морали!
    Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи.
    Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы,
    которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток.

    Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!!
    Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ!
    Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!!

    Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!!
    Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!!

    А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.

    А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
    Угадайте с 1-го раза.
    Правильно!
    Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
    Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!

    Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.

    Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
    Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
    Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
    Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.

    Честный судья не боится видеоповторов.

    Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
    Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ скандалиста Москалёва????
    Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!

    Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!

    Тише товарищи!!!
    Ваше слово товарищ Дюков!!!
    Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 802
    вчера в 13:51
    Удачи вам
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