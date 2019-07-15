Кудряшов: «Удивился, что „Спартак“ дома не шел агрессивно вперед»

Защитник «Сочи» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Да, я удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошел агрессивно вперед и не играл в давление. Но это не имеет большого значения, нам нужно думать не о сопернике, а о том, какую игру показываем мы сами. Жалко, что не получилось добыть очки, где-то сами виноваты, где-то стечение обстоятельств не очень приятное для нас!

Что касается обвинений «Спартака» в затяжке времени, то я не хочу ввязываться в полемику с ними. У нас действительно было не так много сил, в конце матча ребята начали уставать, а кому-то показалось, что мы специально тянули время. Могу сказать точно, что из наших футболистов никто не валялся на газоне специально.