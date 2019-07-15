Гендиректор «Тамбова»: «Мы не были мальчиками для битья в игре с „Зенитом“»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала выступление команды в 1-м туре РПЛ . «Тамбов» в своем стартовом матче уступил на выезде «Зениту» (1:2).

Мальчиками для битья мы не выглядели, хотя, на мой взгляд, «Зенит» играл не в полную силу. Результат достойный. Безусловно, оптимистично смотрю на перспективы «Тамбова». Был сыгран первый матч, команда только начинает сыгрываться, пусть ошибок много, но будем биться и бороться, раз уж вышли в Премьер-Лигу.

Цель на сезон, конечно же, сохранить место в Премьер-Лиге. Мы выходили не для того, чтобы вылететь.