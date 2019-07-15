Гендиректор «Тамбова»: «Мы не были мальчиками для битья в игре с „Зенитом“»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала выступление команды в 1-м туре РПЛ. «Тамбов» в своем стартовом матче уступил на выезде «Зениту» (1:2).
Мальчиками для битья мы не выглядели, хотя, на мой взгляд, «Зенит» играл не в полную силу. Результат достойный. Безусловно, оптимистично смотрю на перспективы «Тамбова». Был сыгран первый матч, команда только начинает сыгрываться, пусть ошибок много, но будем биться и бороться, раз уж вышли в Премьер-Лигу.
Цель на сезон, конечно же, сохранить место в Премьер-Лиге. Мы выходили не для того, чтобы вылететь.
Если "Тамбов" - это добротная команда которая, при всём уважении, практически ничего не смогла сделать с "Зенитом", играющим в пол ноги, а гол - это "заслуга" Лунёва, то "Сочи" - это команда, с которой у "Спартака" РЕАЛЬНО были проблемы, даже если "Мясо" играло в пол ноги.
В общем, по-моему, "Сочи" и "Тамбов" проходными не будут!
Если "Тамбов" - это добротная команда которая, при всём уважении, практически ничего не смогла сделать с "Зенитом", играющим в пол ноги, а гол - это "заслуга" Лунёва, то "Сочи" - это команда, с которой у "Спартака" РЕАЛЬНО были проблемы, даже если "Мясо" играло в пол ноги.
В общем, по-моему, "Сочи" и "Тамбов" проходными не будут!
Но мы все привыкли уже. Это же старые добрые "поросята", бомбящие с присущей им "сектантской идеологией" о "единственно достойном фк в мире".
Правда, если раньше было смешно от их "бездумного поклонения" ромбу, с тотальным отсутствием анализа игры и организации своего клуба, так как это запрещено "уставом секты", то сегодня - уже просто скучно. Старая, "убогая", заезженная пластинка играет у "тарасят", а "воз и ныне там"!
Придумайте что-нибудь новое. Старые отмазки уже надоели до тошноты!
Но мы все привыкли уже. Это же старые добрые "поросята", бомбящие с присущей им "сектантской идеологией" о "единственно достойном фк в мире".
Правда, если раньше было смешно от их "бездумного поклонения" ромбу, с тотальным отсутствием анализа игры и организации своего клуба, так как это запрещено "уставом секты", то сегодня - уже просто скучно. Старая, "убогая", заезженная пластинка играет у "тарасят", а "воз и ныне там"!
Придумайте что-нибудь новое. Старые отмазки уже надоели до тошноты!
Мне за соккерских обидно, поддались эмоциям, об....ли Спартак, а последовательными не могут быть, ведь армейцев крылышки разорвали в клочья, а зенит пешком ходил с равным им по силам соперником
Мне за соккерских обидно, поддались эмоциям, об....ли Спартак, а последовательными не могут быть, ведь армейцев крылышки разорвали в клочья, а зенит пешком ходил с равным им по силам соперником
Спартак проиграл/плохо играл.
журнализды: Спартак ужасен, игры нет, забили не по правилам, отскочили, все плохо...
Зенит или цска проиграли/плохо играли.
журнализды: Команда только строиться, много новичков, много молодежи, виден рисунок и т.д.
Спартак проиграл/плохо играл.
журнализды: Спартак ужасен, игры нет, забили не по правилам, отскочили, все плохо...
Зенит или цска проиграли/плохо играли.
журнализды: Команда только строиться, много новичков, много молодежи, виден рисунок и т.д.
Первое что бросается в глаза это количество(650) передач и точность 87%,ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ %??? У нас что Наполи появился в чемпионате или барса? Семак стал топ тренером и наконец то придал зениту очертания еврогранда? Да нет же, нет, читам далее.
Второе что бросается в глаза это игра Тамбова. Ребята, 7 ударов филиала по папкиным воротам и один еще и залетел(не завидую парню) , СЕМЬ ударов Карл, и почти все в первом тайме, второй тайм команда просто в наглую сдает, получив по шапке в раздевалке, даже Григорян знак подал когда нужно правильные цифры установить на табло.19 ударов на двоих за матч, это норма для одной команды, т.е это был спекталь на супермедленных скоростях, иначе не объяснить цифры этого действа
Третье, это голы зенита, ну это цирк, ребята, вы серьезно думаете, что в европе вот так просто дадут навесить 35 летнему жиркову а деревяшистым игрокам дадут два метра пространства в штрафной?))))) два гола под копирку, это заказ не иначе,класс? Нет нет, класс это сэйв Джикии и гол Жиго, это миллиметры а не метры.
Как играл Сочи против нас надо писать? Как последний раз в жизни, это футбол, с сердцем, 16 ударов и бешеная мотивация, как они ложились под мяч, как лупили наших. Как играл Тамбов? Никак, не играл, неуд, 7 ударов это не футбол
Спартак и зенит показали одинаково ужасную игру, про лошадей и быков вообще молчу, но кому досталась вся грязь СМИ и ботов? Ребята, отмывайтесь от геничей и черданцевых, Маловар вам в помощь, чтобы иметь лицо на футбольном пространстве нужно без звука смотреть матчи, анализировать подробные повторы и считаться с цифрами, ну и знать историю игры.
Вчера включил матч тв, хотел узнать как кони сыграли, смотрю два ведущих сидят ч понурыми лицами, их печаль ничем не прикрыть, и потом вижу счет))))))) я все понял без слов, и потом они разбирают матч Спартака)))) я орал. Кони влетели и у них все пропало, как такое допускают на тв? Эксперт должен быть не предвзят, как я
Максименко ноль голов
Лунь 1гол от тамбова
43 2 гола от Комбаровской банды
И попробуйте со мной поспорить, посмешите людей
Первое что бросается в глаза это количество(650) передач и точность 87%,ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ %??? У нас что Наполи появился в чемпионате или барса? Семак стал топ тренером и наконец то придал зениту очертания еврогранда? Да нет же, нет, читам далее.
Второе что бросается в глаза это игра Тамбова. Ребята, 7 ударов филиала по папкиным воротам и один еще и залетел(не завидую парню) , СЕМЬ ударов Карл, и почти все в первом тайме, второй тайм команда просто в наглую сдает, получив по шапке в раздевалке, даже Григорян знак подал когда нужно правильные цифры установить на табло.19 ударов на двоих за матч, это норма для одной команды, т.е это был спекталь на супермедленных скоростях, иначе не объяснить цифры этого действа
Третье, это голы зенита, ну это цирк, ребята, вы серьезно думаете, что в европе вот так просто дадут навесить 35 летнему жиркову а деревяшистым игрокам дадут два метра пространства в штрафной?))))) два гола под копирку, это заказ не иначе,класс? Нет нет, класс это сэйв Джикии и гол Жиго, это миллиметры а не метры.
Как играл Сочи против нас надо писать? Как последний раз в жизни, это футбол, с сердцем, 16 ударов и бешеная мотивация, как они ложились под мяч, как лупили наших. Как играл Тамбов? Никак, не играл, неуд, 7 ударов это не футбол
Спартак и зенит показали одинаково ужасную игру, про лошадей и быков вообще молчу, но кому досталась вся грязь СМИ и ботов? Ребята, отмывайтесь от геничей и черданцевых, Маловар вам в помощь, чтобы иметь лицо на футбольном пространстве нужно без звука смотреть матчи, анализировать подробные повторы и считаться с цифрами, ну и знать историю игры.
Вчера включил матч тв, хотел узнать как кони сыграли, смотрю два ведущих сидят ч понурыми лицами, их печаль ничем не прикрыть, и потом вижу счет))))))) я все понял без слов, и потом они разбирают матч Спартака)))) я орал. Кони влетели и у них все пропало, как такое допускают на тв? Эксперт должен быть не предвзят, как я
Максименко ноль голов
Лунь 1гол от тамбова
43 2 гола от Комбаровской банды
И попробуйте со мной поспорить, посмешите людей