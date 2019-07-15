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Ярцев: «Считаю, что „Тамбов“ не самая слабая команда»

вчера, 13:14

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев оценил шансы команды сохранить прописку в РПЛ по итогам сезоне. В 1-м туре чемпионата России «Тамбов» уступил «Зениту» (1:2).

Давайте сначала ввяжемся в бой, а потом посмотрим что мы из себя представляем. У нас достаточно тяжёлый календарь, но это и большая проверка команды. Попалось три топовых клуба подряд! У меня в своё время тряслись ноги, когда мы выходили против „Барселоны“ или „Манчестера“. Но когда раздавался свисток, я забывал о страхе. Считаю, что мы не самая слабая команда. Единственная её проблема – она не может играть при своих болельщиках. Если вспомнить первый сезон, то нам не хватило одного очка до стыковых матчей. Мне до сих пор, может быть, стыдно перед теми людьми, которые купили абонемент, а пять матчей мы проводили в Москве. Из 15 очков мы там взяли шесть. Думаю, дома мы бы добрали.

Спортсмены радуются, что попали в лигу, однако работать надо. Не для красного словца, а для болельщиков Тамбова. Конечно, все мы надеемся, что стадион появится в Тамбове. Александр Валерьевич Никитин большие силы прикладывает к этому, но нужно время. Есть указание, что вышедшая в Премьер-Лигу команда должна играть на стадионах чемпионата мира… Мы не можем его нарушить: ни в Воронеже, ни ближе стадионы для этого не годятся.

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Все комментарии
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 18:37
Ярцев прав.
Они мясным штук пять закинут
tuman960
tuman960
   218 / 802
вчера в 17:36
Спартак слабее это точно,но СУДЬИ недают!!!
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:36
Судя по вчерашней игре конечно же нет.
dino-hsv
dino-hsv
   123 / 802
вчера в 15:20
енисей и ска так же пели
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 15:02
После нового года будет ясно что вы стоите...
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 14:13
Пока уровень слабости команд еще не просматривается, туров через пять будет виднее.
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 13:51
Что-то не припоминаю чтобы Жорик играл против "Барселоны" или "Манчестер Юнайтед"
drug01
drug01
   198 / 802
вчера в 13:16
Это очень хорошо!!!
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