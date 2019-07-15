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Гуренко вспомнил о поражении минского «Динамо» от «Зенита» со счетом 1:8

вчера, 12:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоЗакончился в доп. время

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил о поражении своей команды от «Зенита» в Лиге Европы. В Беларуси минчане победили со счетом 4:0, но в Петербурге потерпели сокрушительное поражение (1:8).

Для меня самым странным было то, что до «Зенита» у нас очень долго не было матча, в котором ребята не выполнили бы установку. Мы за год проиграли всего три раза — дважды БАТЭ и сразу после «Зенита» — «Городее». Но даже в этих встречах выдерживали структуру игры. А в Питере развалились с первых минут. Меня зацепил только этот вопрос.

Если бы начал в этом копаться, потерял бы команду. Нас не было бы ни в призерах, ни в еврокубках. Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться, я считаю. У меня нет такого ресурса.

Что поменял бы, если бы была возможность? Единственное — поменял бы местами Швецова и Галовича в центре защиты. Одного правее, другого левее. На тот момент играли лучшие, что еще менять? «Зенит» в Минске не нанес ни одного удара в створ — очень показательно. Знал, что моя команда готова хорошо. Но почему не была выполнена установка, по сей день остается загадкой.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   35 / 802
вчера в 21:37
То есть Анюков, Мевля, Передас, Эрнани, Мак и Заболотный - это основа а Шатов и Дриусси - это второй состав?!))) Хиленькая какая-то отмазка
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 802
    вчера в 21:36
    Видно яйца мешали, вот и не выполнили установку. И кстати - тренер часам не свинья?
    112910415
    112910415
       89 / 802
    вчера в 18:31
    тайна сие великая есть
    Заратустра
    Заратустра
       173 / 802
    вчера в 15:34
    Газпром щедро одарил минчан за этот эпичный слив. Белорусы остались довольны.
    Zenit_84
    Zenit_84
       111 / 802
    вчера в 15:23
    Вспоминать долго будет... И мы...
    ziborock
    ziborock ответил parallels
       19 / 802
    вчера в 15:03
    2 разных зенита играли, в минске второй состав. в тарасовке же считают, что это не имеет значения)
    То есть Анюков, Мевля, Передас, Эрнани, Мак и Заболотный - это основа а Шатов и Дриусси - это второй состав?!))) Хиленькая какая-то отмазка
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       295 / 802
    вчера в 14:32
    Белорусский капитан анявей вылез на ветку ставить дизлайки. Клоны Славнова с ним заодно
    3ton
    3ton
       427 / 802
    вчера в 14:26
    Газпром проплатил , как и в РПЛ чемпионства
    Байкал-38
    Байкал-38
       22 / 802
    вчера в 14:04
    Зачем какие то намёки на какие то закулисные игры?
    Прежде всего это камень в самого себя.
    Зенит явно сильнее минчан, просто в Минске Зенит попал в ступор. Таких матчей можно привести несметное количество, причём у великих команд, как Барса, Реал, МЮ, Бавария и т.д.
    И главный вопрос, если команда сливала матч, то зачем им надо было забивать гол на 99 минуте? Ведь этот гол чуть все старания Зенита не слил в одно место.
    Да и можно вспомнить недавний домашний матч Динамо против Торпедо-БелАЗ 0:3 как так такая дисциплинированная команда умудрилась пропустить на первой и восьмой минуте решив исход уже в дебюте встречи.
    EAGinLE
    EAGinLE
       36 / 802
    вчера в 13:13
    Бывает .
    pomor45
    pomor45 ответил Братья за Спартак
       118 / 802
    вчера в 12:47
    Им от Ливерпуля ещё не отойти. Зенит влупит свиньям очередную пятёрочку.
    Лучше 30 побед со счётом 1:0.
    pomor45
    pomor45
       118 / 802
    вчера в 12:45
    Нам здоровее помнить поражение в Минске.
    Kresi frok
    Kresi frok
       209 / 802
    вчера в 12:38
    Бульбаши выбрали бабки, их можно понять, на то видимо масса причин...
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       263 / 802
    вчера в 12:31
    Скоро на месте Минска будут отхватывать свиньи.
    Им от Ливерпуля ещё не отойти. Зенит влупит свиньям очередную пятёрочку.
    Шуnя771
    Шуnя771
       16 / 802
    вчера в 12:28
    Темное дело!
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       85 / 802
    вчера в 12:26
    Скоро на месте Минска будут отхватывать свиньи.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил FROLL 001
       295 / 802
    вчера в 12:20
    Знатно тогда Зенит по щам минским проехался. Гыгыгы
    Миллер тогда купил матч для своего проекта. За такие договорняки Зенит будет расформирован
    parallels
    parallels
       5 / 802
    вчера в 12:11
    2 разных зенита играли, в минске второй состав. в тарасовке же считают, что это не имеет значения)
    FROLL 001
    FROLL 001
       71 / 802
    вчера в 12:11
    Знатно тогда Зенит по щам минским проехался. Гыгыгы
    ДСА
    ДСА
       131 / 802
    вчера в 12:04
    Такое до конца жизни будет сниться.
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