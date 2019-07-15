Гуренко вспомнил о поражении минского «Динамо» от «Зенита» со счетом 1:8

Главный тренер минского «Динамо» вспомнил о поражении своей команды от «Зенита» в Лиге Европы. В Беларуси минчане победили со счетом 4:0, но в Петербурге потерпели сокрушительное поражение (1:8).

Для меня самым странным было то, что до «Зенита» у нас очень долго не было матча, в котором ребята не выполнили бы установку. Мы за год проиграли всего три раза — дважды БАТЭ и сразу после «Зенита» — «Городее». Но даже в этих встречах выдерживали структуру игры. А в Питере развалились с первых минут. Меня зацепил только этот вопрос.

Если бы начал в этом копаться, потерял бы команду. Нас не было бы ни в призерах, ни в еврокубках. Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться, я считаю. У меня нет такого ресурса.

Что поменял бы, если бы была возможность? Единственное — поменял бы местами Швецова и Галовича в центре защиты. Одного правее, другого левее. На тот момент играли лучшие, что еще менять? «Зенит» в Минске не нанес ни одного удара в створ — очень показательно. Знал, что моя команда готова хорошо. Но почему не была выполнена установка, по сей день остается загадкой.