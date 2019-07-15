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Кудряшов: «Нисколько не жалею, что оказался в „Сочи“»

вчера, 14:25

Защитник «Сочи» Федор Кудряшов прокомментировал свой переход в сочинский клуб.

Скажу честно, что не ожидал такого резкого изменения в карьере, но нисколько не жалею о том, что оказался в «Сочи». У нас собралась хорошая команда, хороший тренерский штаб, руководство, которое ставит перед клубом задачи. Другие варианты продолжения карьеры? Это уже не имеет значения. Сегодня я игрок «Сочи» и думаю только о том, как принести пользу своей команде.

В субботу «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в первом туре РПЛ.

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Все комментарии
ABir
ABir
   103 / 802
вчера в 22:20
Ничего не имею против сочинцев, но это Очередной проект Газпрома. Вопрос: насколько долговечный?
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
вчера в 16:47
Сочи затрет Краснодар в Краснодарском крае.
Omaxa
Omaxa
   224 / 802
вчера в 16:35
Сочи сейчас посильнее спартака, рубина или ростова будет.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 16:34
Сезон отыграет, бабла срубит и в ТВ-эксперты! 😀
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:32
А чё жалеть, классно играет Сочи, жаль, что москалёв выиграл игру для спартака.
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 16:03
Сочи собрал приличную команду...
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 15:13
Если хорошо платят, то жалеть не стоит. Ну а если всё в долг, тогда глупо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   151 / 802
вчера в 15:05
Попробовал себя в заштатном турецком клубе, не получилось, чему я совсем не удивлен, учитывая посредственные индивидуальные футбольные качества. Старательный, самоотверженный, несомненно любит футбол, но не более того. Один из десятков подобных, кои бегают по футбольным полям России.
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
вчера в 14:51
Так глупо жалеть . Работа есть и з-та тоже .
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