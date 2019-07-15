Кудряшов: «Нисколько не жалею, что оказался в „Сочи“»

Защитник «Сочи» прокомментировал свой переход в сочинский клуб.

Скажу честно, что не ожидал такого резкого изменения в карьере, но нисколько не жалею о том, что оказался в «Сочи». У нас собралась хорошая команда, хороший тренерский штаб, руководство, которое ставит перед клубом задачи. Другие варианты продолжения карьеры? Это уже не имеет значения. Сегодня я игрок «Сочи» и думаю только о том, как принести пользу своей команде.