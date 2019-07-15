Сёмин: «Для победы в ЛЧ „Локо“ нужны 5 игроков мирового уровня»

вчера, 15:23

Главный тренер «Локомотива» рассказал, какое усиление нужно его команде, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Наверное, это очень просто. Нужны игроки уровня АПЛ . 4-5 позиций должны быть топ-игроки европейского, мирового уровня.