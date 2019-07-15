Сёмин: «Для победы в ЛЧ „Локо“ нужны 5 игроков мирового уровня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какое усиление нужно его команде, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Наверное, это очень просто. Нужны игроки уровня АПЛ. 4-5 позиций должны быть топ-игроки европейского, мирового уровня.
«Локомотив» в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ и в новой кампании выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.
Стоимость игроков Локо по трансфермаркту 109 млн евро....
Те кто хочет бороться за ЛЧ нынче неких Фелишей покупают по 126 млн....
А 4-5 игроков нужно Локо чтоб из группы выйти....
Стоимость игроков Локо по трансфермаркту 109 млн евро....
Те кто хочет бороться за ЛЧ нынче неких Фелишей покупают по 126 млн....
А 4-5 игроков нужно Локо чтоб из группы выйти....