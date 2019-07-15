ГлавнаяНовости

Сёмин: «Для победы в ЛЧ „Локо“ нужны 5 игроков мирового уровня»

вчера, 15:23

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какое усиление нужно его команде, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Наверное, это очень просто. Нужны игроки уровня АПЛ. 4-5 позиций должны быть топ-игроки европейского, мирового уровня.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ и в новой кампании выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новосельцев: «Надеюсь, „Сочи“ не будет бороться за выживание в РПЛ»
Сегодня, 03:32 Комментарии1
Коломейцев: «Гол Кварацхелии? Какая разница, кто нам забил?»
Сегодня, 03:17 Комментарии0
Фролов: «Это я пустил слух, что Облак может уйти в ПСЖ»
Сегодня, 02:26 Комментарии3
Полоз: «В матче с „Зенитом“ будем играть на победу»
Сегодня, 01:58 Комментарии3
Мещеряков: «Уход Кварацхелии – уже перевёрнутая для нас история»
Сегодня, 01:10 Комментарии1
Рыбус: «„Локомотиву“ нужен опорный полузащитник»
Сегодня, 00:53 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
777dimon86
777dimon86
   630 / 802
вчера в 22:48
"Для победы нам нужен Ливерпуль и Клоп"
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
вчера в 22:09
Всё равно не поможет
Garrincha58
Garrincha58
   216 / 802
вчера в 20:14
Месси Мбаппе Алиссон Ван Дейк Салах или Роналду и ещё тренер Клопп
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 19:32
два раза по 4-5
eleven LC
eleven LC
   520 / 802
вчера в 18:52
Скорее сборная России выиграет чемпионат мира,чем Российский клуб выиграет лигу чемпионов!
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
вчера в 18:45
Крутое желание, как у Реала.
DEIVID
DEIVID
   92 / 802
вчера в 18:31
На острие Рон, под напом КДБ, в опорке Каземиро и на флангах обороны Алекс Сандро и Киммих.
tuman960
tuman960
   218 / 802
вчера в 17:49
а лучше 11!!!!
Karkaz
Karkaz
   309 / 802
вчера в 17:47
Если у ПСЖ спросить, что им надо для победы в ЛЧ, они тоже скажут что им нужны 5 игроков мирового уровня.
Сп62
Сп62
   341 / 802
вчера в 17:44
Он же не говорит о том, чтобы удачно выступить в Лиге. Разговор о Победе в Лиге.
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 17:19
А лучше купить МанСити...
Ruslik1982
Ruslik1982
   154 / 802
вчера в 17:17
Месси, Роналду, Неймар, Мане и Мбаппе
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 16:56
Ну да, пять- шесть ну от силы восемь. Не больше..
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
вчера в 16:50
Закусывать надо!
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
вчера в 16:38
Тогда в плацкатных вагонах у нас билеты смогут купить только олигархи.
valt134
valt134 ответил Юрий Сенатов 1
   136 / 802
вчера в 16:36
Отлично подмечено!!!
valt134
valt134 ответил Faustello
   136 / 802
вчера в 16:34
Не иначе...
valt134
valt134
   136 / 802
вчера в 16:33
Похоже на старческий маразм...
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
вчера в 16:32
Удачи Семину .
Faustello
Faustello
   10 / 802
вчера в 16:30
Шпалыч слегка усугубил аперитивом )))
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:25
Штанголиз, губошлёп, де зеув, педроша, кутепов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   151 / 802
вчера в 16:22
Я так понимаю, что остальные позиции уже "заняты" игроками европейского и мирового уровня... Надеюсь, что Ю.П.Семин пошутил, иначе его размышления наталкивают нас на грустные мысли о Канатчиковой даче.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
вчера в 16:15
Да о чем речь.......Какая ЛЧ......
Стоимость игроков Локо по трансфермаркту 109 млн евро....
Те кто хочет бороться за ЛЧ нынче неких Фелишей покупают по 126 млн....

А 4-5 игроков нужно Локо чтоб из группы выйти....
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 16:13
Нужно всю команду менять и то это не гарантия успеха.
firewing
firewing
   778 / 802
вчера в 16:13
Смешной. Чтобы расти и постоянно держать планку, нужны топ-соперники и чемпионат топ-уровня, бабосы в лучшем случае приведут к "Анжи v.2.0".
Z. Kramer
Z. Kramer
   177 / 802
вчера в 15:53
А как насчёт тренера мирового уровня?
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
вчера в 15:47
Ломовицкий, Кутепов, Мелкадзе, Педро Роша и Баду
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   120 / 802
вчера в 15:40
Ван Дейк, Канте, Месси, Рон и Мбаппе. У РЖД точно хватит.
773sergeytank
773sergeytank
   480 / 802
вчера в 15:39
Головин, Дзагоев, Васин, Кутепов, Зе Болотный.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100