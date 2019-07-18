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Ибрагимович: «В MLS я чувствую себя „Феррари“ среди „Фиатов“»

вчера, 23:10

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раскритиковал уровень лиги MLS.

MLS - это не европейский уровень. если честно. Раньше я играл рядом с футболистами своего уровня или около того. Здесь же я как «Феррари» среди «Фиатов». У меня была похожая проблема и в сборной Швеции, но не настолько ярко выраженная.

Я не принимаю этого. Не люблю, когда не получаю мяч или когда получаю его слишком поздно. Всё это заставляет меня притормаживать. Футбол в Америке мог бы быть намного более быстрым и тактическим.

37-летний швед забил 35 голов в 42 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS. Футболист был признан лучшим игроком года в лиге.

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Ozabot
Ozabot
   435 / 811
сегодня в 03:04
Да норм. Лига растет и развивается. Странно было бы ожидать от лиги, которая появилась только в 1993 году, уровня столетних футбольных традиций Европы.
А Ибра не будет Иброй, если что-то не заявит о своей божественности.
shlifen
shlifen ответил Так Себе Аналитик
   241 / 811
сегодня в 02:12
600 миллионов? Простите что? Вы хоть в курсе демографии в Китае и что почти 600 миллионов человек живут на аграрном западе страны?(это не трудно узнать, википедия поможет) Это они чтоли болельщики? Эти люди до сих пор работают как в начале 20-го века и правительство прилагает просто дикие усилия чтобы их втащить в 21 век)) Или из оставшихся 900 лимонов, 600 это болельщики? Все мужики, старики и дети мужского пола +150-200 лимонов женщин чтоли? Ощущение, что где-то в СМИ прозвучала эта цифра, а никто не полез её проверять =))) но даже если бы и так - что толку от количества, если стадионы не переполнены, треть китайцев вообще в глаза стадионы не видела, а атрибутика продается на раскладках а не в официальных шопах где пустовато...
А про корпорации, мы люди во многом западные и надеемся что у них там в Китае, всё как у нас, ну или почти как у нас. К сожалению в Китае бизнес, компартия, и традиции так сильно переплетены, что любой крупный западный бизнесмен всегда рад рассказать о том что крупный бизнес в Китае невозможен без влияния и участия местной власти (нет речь не про взятки)... Я не спорю, возможно я не прав и в Китае всё чистенько и по закону, возможно их клубы купаются в прибылях и легко могут позволить себе Трансферы и налоги, з.п. по 20 лимонов для звёзд и т.д. А десятки и сотни миллионов их болельщиков раскупают официальную символику клубов... Просто я пытался лишь донести свою точку зрения, что с позиции бизнеса - МЛС куда прозрачнее, и её смотреть куда приятнее чем Китайскую Лигу =)))

Что-то мы с вами совсем от темы отклонились))) тут вроде Златан жалуется на уровень партнеров в МЛС =))) казалось бы, кто ему мешал закончить где нибудь в Голландии или Бельгии?? Но хотелось в Штаты (и это при том что в Китае предлагали сильно больше) =))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил shlifen
   8 / 811
сегодня в 00:49
Есть такой закон, но разве мы своими глазами не видим что закон этот обходят? =)) ну неужели кто-то думает что трансферы игроков по 50-60-70 лимонов и их конские зарплаты окупаются на футболках? (в стране где клепают подделки, все идут покупать лицензионную форму и атрибутику?) Трансляции? А кто их покупает? Уж не государственное ли телевидение Китая, основной покупатель? А кто спонсоры команд? Уж не Китайские корпорации которые только выглядят как полностью частные, а по факту на добрую половину (если не больше) государственные... Или может там частному бизнесу пофиг на такие убытки? =)) А вот если это государство, то для него это копейки - главное результаты в спорте (всё как в СССР) Понимаю, до нас доезжает мало новостей из Китая, потому не очень заметно что правительство в КНР ведёт себя как условный ПСЖ, который на публику говорит что соблюдает все правила, а по факту заливает бабло в клуб из карманов шейхов =)) это не плохо - ведь позволяет европейским клубам сливать "неликвид", а Китайцы через подобные трансферы потом финансируют и свои местные академии (можно было бы делать это и так, но видимо государство лелеет мысль что их лига будет популярна по ТВ не меньше условной Итальянской) =)))
А ты представляешь, что в Китае 600 миллионов болельщиков?) А что до медиакорпораций, крупнейшие китайские медиакомпании Baidu, Tencent, LeSports публичные.

Что до крупных трансферов, так они носят единичный характер, и, скорее, даже носили, потому что сейчас в Китае налог 100% на зарплату легионерам)
shlifen
shlifen ответил Так Себе Аналитик
   241 / 811
сегодня в 00:44
Есть такой закон, но разве мы своими глазами не видим что закон этот обходят? =)) ну неужели кто-то думает что трансферы игроков по 50-60-70 лимонов и их конские зарплаты окупаются на футболках? (в стране где клепают подделки, все идут покупать лицензионную форму и атрибутику?) Трансляции? А кто их покупает? Уж не государственное ли телевидение Китая, основной покупатель? А кто спонсоры команд? Уж не Китайские корпорации которые только выглядят как полностью частные, а по факту на добрую половину (если не больше) государственные... Или может там частному бизнесу пофиг на такие убытки? =)) А вот если это государство, то для него это копейки - главное результаты в спорте (всё как в СССР)

Понимаю, до нас доезжает мало новостей из Китая, потому не очень заметно что правительство в КНР ведёт себя как условный ПСЖ, который на публику говорит что соблюдает все правила, а по факту заливает бабло в клуб из карманов шейхов =)) это не плохо - ведь позволяет европейским клубам сливать "неликвид", а Китайцы через подобные трансферы потом финансируют и свои местные академии (можно было бы делать это и так, но видимо государство лелеет мысль что их лига будет популярна по ТВ не меньше условной Итальянской) =)))
shlifen
shlifen ответил da da da
   241 / 811
сегодня в 00:26
Ты абсолютно прав, Американские команды не выигрывают местную ЛЧ - но в первую очередь и потому что для них победа в МЛС важнее... Это как ожидать что условные Леброн Джеймс и прочие звезды НБА поедут бороться на Чемпионат Мира =)) Плюс Мексиканские клубы тоже довольно сильны и упакованы легионерами куда больше чем в штатах... Это шоу лига в которой есть один трофей и шоу для фанатов.

А про победы Китайских команд в АЛЧ - 2 победы за 10 лет это хорошо при таких затратах? Там из конкурентов разве что Японцы с Корейцами, но они, извините, легионеров по 50-60-70 лимонов не берут, и зарплаты им по 10-20-30 лямов не платят... С такими ресурсами китайцы должны всех вперёд ногами в Азии выносить. Но ведь проблема в том что у них только по 4-5 легионеров. Боюсь никакого развития футбола в Китае нет, есть просто Легионеры которые играя в пол-ноги выиграли 2 лиги из 10...
Хотите докажу? Когда Китай последний раз выигрывал Кубок Азии? Никогда)х2раза в финале играле в 84-м и 2004)
А как там у США в КОНКАКАФ? =)) 6 побед с 91-го))) и это при том что весь футбол развивается на частные деньги)))

Или вы думаете что футбол развивается благодаря трансферам Халков, Оскаров и прочих Рамиресов?? =))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил shlifen
   8 / 811
сегодня в 00:20
Я извиняюсь, а вы трансляции Китайской Лиги смотрели? Если бы смотрели, то думаю такого бы не говорили - иногда складывается ощущение что в команды набрали всех китайцев кто может по мячу хотя бы через раз попадать... В Штатах же всё подчинено шоу, собственно ради этого звезд и зовут. Да и местные игроки не совсем уж печальны, хотя конечно ребятам вроде Ибры не понять что в МЛС своя структура финансов и из-за этого у 70-80% команды, идентичная зарплата (в районе 60к в год), а на "внебюджетных игроков" есть лимит в 3-4 человека. Китайская лига - сжигает бабки государства в промышленных масштабах. В МЛС же, ни один клуб не живёт в убыток, и нет банкротов... Такие дела =))))
Насколько же ты далек от реальности, в Китае законодательно запрещено дотирование футбола на государственном уровне, только частные клубы))
a3r3v3
a3r3v3
   244 / 811
сегодня в 00:16
Греби в РПЛ, будешь "Калиной",питерской сборки
da da da
da da da ответил 25процентный клоун
   402 / 811
сегодня в 00:04
Помалкивай, видели тебя в европе
Златан как игрок сильнее Роналду,со сборной ему не повезло,да в ЛЧ тоже.
хотя не скажу что сб.Швеции это Кипр или Россия,но не Португалия конечно.)
da da da
da da da ответил shlifen
   402 / 811
вчера в 23:57
Я извиняюсь, а вы трансляции Китайской Лиги смотрели? Если бы смотрели, то думаю такого бы не говорили - иногда складывается ощущение что в команды набрали всех китайцев кто может по мячу хотя бы через раз попадать... В Штатах же всё подчинено шоу, собственно ради этого звезд и зовут. Да и местные игроки не совсем уж печальны, хотя конечно ребятам вроде Ибры не понять что в МЛС своя структура финансов и из-за этого у 70-80% команды, идентичная зарплата (в районе 60к в год), а на "внебюджетных игроков" есть лимит в 3-4 человека. Китайская лига - сжигает бабки государства в промышленных масштабах. В МЛС же, ни один клуб не живёт в убыток, и нет банкротов... Такие дела =))))
именно поэтому млс это шоу-лига,в последний раз команда из США выигрывали местную ЛЧ в 2005!году.
а китайские клубы выиграли 2ЛЧ АФК за 10 лет последних,футбол у них пусть и медленно,но развивается реально.
shlifen
shlifen ответил da da da
   241 / 811
вчера в 23:49
Я извиняюсь, а вы трансляции Китайской Лиги смотрели? Если бы смотрели, то думаю такого бы не говорили - иногда складывается ощущение что в команды набрали всех китайцев кто может по мячу хотя бы через раз попадать...
В Штатах же всё подчинено шоу, собственно ради этого звезд и зовут. Да и местные игроки не совсем уж печальны, хотя конечно ребятам вроде Ибры не понять что в МЛС своя структура финансов и из-за этого у 70-80% команды, идентичная зарплата (в районе 60к в год), а на "внебюджетных игроков" есть лимит в 3-4 человека. Китайская лига - сжигает бабки государства в промышленных масштабах. В МЛС же, ни один клуб не живёт в убыток, и нет банкротов... Такие дела =))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 811
вчера в 23:27
Помалкивай, видели тебя в европе
dzvinka
dzvinka
   92 / 811
вчера в 23:26
красавчик, все сказал как есть.
Дровосеки
Дровосеки
   516 / 811
вчера в 23:22
В МЛС даже заболотный был бы как Рено Логан
Ладожский
Ладожский
   34 / 811
вчера в 23:20
Любит себя похвалить.
da da da
da da da
   402 / 811
вчера в 23:17
ну как лига MLS по качеству футбола ниже чем китайская.
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 23:14
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