Ибрагимович: «В MLS я чувствую себя „Феррари“ среди „Фиатов“»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» раскритиковал уровень лиги MLS .

MLS - это не европейский уровень. если честно. Раньше я играл рядом с футболистами своего уровня или около того. Здесь же я как «Феррари» среди «Фиатов». У меня была похожая проблема и в сборной Швеции, но не настолько ярко выраженная.

Я не принимаю этого. Не люблю, когда не получаю мяч или когда получаю его слишком поздно. Всё это заставляет меня притормаживать. Футбол в Америке мог бы быть намного более быстрым и тактическим.