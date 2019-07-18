Ибрагимович: «В MLS я чувствую себя „Феррари“ среди „Фиатов“»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раскритиковал уровень лиги MLS.
MLS - это не европейский уровень. если честно. Раньше я играл рядом с футболистами своего уровня или около того. Здесь же я как «Феррари» среди «Фиатов». У меня была похожая проблема и в сборной Швеции, но не настолько ярко выраженная.
Я не принимаю этого. Не люблю, когда не получаю мяч или когда получаю его слишком поздно. Всё это заставляет меня притормаживать. Футбол в Америке мог бы быть намного более быстрым и тактическим.
37-летний швед забил 35 голов в 42 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS. Футболист был признан лучшим игроком года в лиге.
А Ибра не будет Иброй, если что-то не заявит о своей божественности.
А Ибра не будет Иброй, если что-то не заявит о своей божественности.
А про корпорации, мы люди во многом западные и надеемся что у них там в Китае, всё как у нас, ну или почти как у нас. К сожалению в Китае бизнес, компартия, и традиции так сильно переплетены, что любой крупный западный бизнесмен всегда рад рассказать о том что крупный бизнес в Китае невозможен без влияния и участия местной власти (нет речь не про взятки)... Я не спорю, возможно я не прав и в Китае всё чистенько и по закону, возможно их клубы купаются в прибылях и легко могут позволить себе Трансферы и налоги, з.п. по 20 лимонов для звёзд и т.д. А десятки и сотни миллионов их болельщиков раскупают официальную символику клубов... Просто я пытался лишь донести свою точку зрения, что с позиции бизнеса - МЛС куда прозрачнее, и её смотреть куда приятнее чем Китайскую Лигу =)))
Что-то мы с вами совсем от темы отклонились))) тут вроде Златан жалуется на уровень партнеров в МЛС =))) казалось бы, кто ему мешал закончить где нибудь в Голландии или Бельгии?? Но хотелось в Штаты (и это при том что в Китае предлагали сильно больше) =))
А про корпорации, мы люди во многом западные и надеемся что у них там в Китае, всё как у нас, ну или почти как у нас. К сожалению в Китае бизнес, компартия, и традиции так сильно переплетены, что любой крупный западный бизнесмен всегда рад рассказать о том что крупный бизнес в Китае невозможен без влияния и участия местной власти (нет речь не про взятки)... Я не спорю, возможно я не прав и в Китае всё чистенько и по закону, возможно их клубы купаются в прибылях и легко могут позволить себе Трансферы и налоги, з.п. по 20 лимонов для звёзд и т.д. А десятки и сотни миллионов их болельщиков раскупают официальную символику клубов... Просто я пытался лишь донести свою точку зрения, что с позиции бизнеса - МЛС куда прозрачнее, и её смотреть куда приятнее чем Китайскую Лигу =)))
Что-то мы с вами совсем от темы отклонились))) тут вроде Златан жалуется на уровень партнеров в МЛС =))) казалось бы, кто ему мешал закончить где нибудь в Голландии или Бельгии?? Но хотелось в Штаты (и это при том что в Китае предлагали сильно больше) =))
Что до крупных трансферов, так они носят единичный характер, и, скорее, даже носили, потому что сейчас в Китае налог 100% на зарплату легионерам)
Что до крупных трансферов, так они носят единичный характер, и, скорее, даже носили, потому что сейчас в Китае налог 100% на зарплату легионерам)
Понимаю, до нас доезжает мало новостей из Китая, потому не очень заметно что правительство в КНР ведёт себя как условный ПСЖ, который на публику говорит что соблюдает все правила, а по факту заливает бабло в клуб из карманов шейхов =)) это не плохо - ведь позволяет европейским клубам сливать "неликвид", а Китайцы через подобные трансферы потом финансируют и свои местные академии (можно было бы делать это и так, но видимо государство лелеет мысль что их лига будет популярна по ТВ не меньше условной Итальянской) =)))
Понимаю, до нас доезжает мало новостей из Китая, потому не очень заметно что правительство в КНР ведёт себя как условный ПСЖ, который на публику говорит что соблюдает все правила, а по факту заливает бабло в клуб из карманов шейхов =)) это не плохо - ведь позволяет европейским клубам сливать "неликвид", а Китайцы через подобные трансферы потом финансируют и свои местные академии (можно было бы делать это и так, но видимо государство лелеет мысль что их лига будет популярна по ТВ не меньше условной Итальянской) =)))
А про победы Китайских команд в АЛЧ - 2 победы за 10 лет это хорошо при таких затратах? Там из конкурентов разве что Японцы с Корейцами, но они, извините, легионеров по 50-60-70 лимонов не берут, и зарплаты им по 10-20-30 лямов не платят... С такими ресурсами китайцы должны всех вперёд ногами в Азии выносить. Но ведь проблема в том что у них только по 4-5 легионеров. Боюсь никакого развития футбола в Китае нет, есть просто Легионеры которые играя в пол-ноги выиграли 2 лиги из 10...
Хотите докажу? Когда Китай последний раз выигрывал Кубок Азии? Никогда)х2раза в финале играле в 84-м и 2004)
А как там у США в КОНКАКАФ? =)) 6 побед с 91-го))) и это при том что весь футбол развивается на частные деньги)))
Или вы думаете что футбол развивается благодаря трансферам Халков, Оскаров и прочих Рамиресов?? =))
А про победы Китайских команд в АЛЧ - 2 победы за 10 лет это хорошо при таких затратах? Там из конкурентов разве что Японцы с Корейцами, но они, извините, легионеров по 50-60-70 лимонов не берут, и зарплаты им по 10-20-30 лямов не платят... С такими ресурсами китайцы должны всех вперёд ногами в Азии выносить. Но ведь проблема в том что у них только по 4-5 легионеров. Боюсь никакого развития футбола в Китае нет, есть просто Легионеры которые играя в пол-ноги выиграли 2 лиги из 10...
Хотите докажу? Когда Китай последний раз выигрывал Кубок Азии? Никогда)х2раза в финале играле в 84-м и 2004)
А как там у США в КОНКАКАФ? =)) 6 побед с 91-го))) и это при том что весь футбол развивается на частные деньги)))
Или вы думаете что футбол развивается благодаря трансферам Халков, Оскаров и прочих Рамиресов?? =))
хотя не скажу что сб.Швеции это Кипр или Россия,но не Португалия конечно.)
хотя не скажу что сб.Швеции это Кипр или Россия,но не Португалия конечно.)
а китайские клубы выиграли 2ЛЧ АФК за 10 лет последних,футбол у них пусть и медленно,но развивается реально.
а китайские клубы выиграли 2ЛЧ АФК за 10 лет последних,футбол у них пусть и медленно,но развивается реально.
В Штатах же всё подчинено шоу, собственно ради этого звезд и зовут. Да и местные игроки не совсем уж печальны, хотя конечно ребятам вроде Ибры не понять что в МЛС своя структура финансов и из-за этого у 70-80% команды, идентичная зарплата (в районе 60к в год), а на "внебюджетных игроков" есть лимит в 3-4 человека. Китайская лига - сжигает бабки государства в промышленных масштабах. В МЛС же, ни один клуб не живёт в убыток, и нет банкротов... Такие дела =))))
В Штатах же всё подчинено шоу, собственно ради этого звезд и зовут. Да и местные игроки не совсем уж печальны, хотя конечно ребятам вроде Ибры не понять что в МЛС своя структура финансов и из-за этого у 70-80% команды, идентичная зарплата (в районе 60к в год), а на "внебюджетных игроков" есть лимит в 3-4 человека. Китайская лига - сжигает бабки государства в промышленных масштабах. В МЛС же, ни один клуб не живёт в убыток, и нет банкротов... Такие дела =))))