Ройс: «В 2015 году меня пыталась купить „Барселона“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в интервью GQ Germany признался, что в 2015 году его хотела купить «Барселона».
Летом 2015 года тогдашний спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи пытался осуществить мой трансфер. Вообще, они делали несколько предложений, но так и не достигли своей цели.
Я много думал о предложениях больших клубов. Думаю, что я сделал правильный выбор, оставшись в «Боруссии».
30-летний Ройс выступает за дортмундцев с 2012 года. Всего на его счету 117 голов в 240 матчах за клуб. Вместе с «Боруссией» Ройс выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. Контракт Ройса рассчитан до 2023 года.