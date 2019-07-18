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Ройс: «В 2015 году меня пыталась купить „Барселона“»

вчера, 19:54

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в интервью GQ Germany признался, что в 2015 году его хотела купить «Барселона».

Летом 2015 года тогдашний спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи пытался осуществить мой трансфер. Вообще, они делали несколько предложений, но так и не достигли своей цели.

Я много думал о предложениях больших клубов. Думаю, что я сделал правильный выбор, оставшись в «Боруссии».

30-летний Ройс выступает за дортмундцев с 2012 года. Всего на его счету 117 голов в 240 матчах за клуб. Вместе с «Боруссией» Ройс выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. Контракт Ройса рассчитан до 2023 года.

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
   50 / 811
сегодня в 03:30
Пора бы и забыть.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   625 / 811
вчера в 21:20
А теперь всю жизнь будет жалеть
ДСА
ДСА
   127 / 811
вчера в 20:42
Был лидером, лидером и остался.
da da da
da da da ответил League1
   402 / 811
вчера в 20:34
Правильное решение принял в своё время. Во первых, играть в барсе - это само по себе зашквар, а во вторых, этот клуб - настоящее кладбище талантов.
это говорит глорbr мешка у которого за 30 лет нуль воспитанников уровня сборной Испании?)
League1
League1
   113 / 811
вчера в 20:27
Правильное решение принял в своё время. Во первых, играть в барсе - это само по себе зашквар, а во вторых, этот клуб - настоящее кладбище талантов.
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 811
вчера в 20:16
Всю жизнь будет вспоминать
Novograd
Novograd
   641 / 811
вчера в 20:06
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