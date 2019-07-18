Ройс: «В 2015 году меня пыталась купить „Барселона“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» в интервью GQ Germany признался, что в 2015 году его хотела купить «Барселона».

Летом 2015 года тогдашний спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи пытался осуществить мой трансфер. Вообще, они делали несколько предложений, но так и не достигли своей цели.

Я много думал о предложениях больших клубов. Думаю, что я сделал правильный выбор, оставшись в «Боруссии».