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«Лион»: «Фекир ведет переговоры о трансфере»

вчера, 21:38

Главный тренер «Лиона» Силвиньо подтвердил, что полузащитник команды Набиль Фекир близок к уходу из клуба.

Мы не контролируем ситуацию. Фекир ведет переговоры о своем трансфере. Мы не знаем, когда это произойдет, но для всех будет лучше, если это всё будет как можно быстрее.

Конечно, мы будем скучать по Фекиру, если он уйдет. Набиль - замечательный футболист. Очень приятно наблюдать за его игрой.

По слухам, Фекир собрался уходить в «Бетис», который ищет замену Джовани Ло Чельсо. За Фекира «ткачи» надеются получить около 30 млн евро.

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Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 23:36
Фекир 56
Bavaria_M
Bavaria_M
   83 / 811
вчера в 23:31
    рус фан
    рус фан
       165 / 811
    вчера в 22:03
    Фекир может заиграть и в топ клубе.
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