«Лион»: «Фекир ведет переговоры о трансфере»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо подтвердил, что полузащитник команды Набиль Фекир близок к уходу из клуба.
Мы не контролируем ситуацию. Фекир ведет переговоры о своем трансфере. Мы не знаем, когда это произойдет, но для всех будет лучше, если это всё будет как можно быстрее.
Конечно, мы будем скучать по Фекиру, если он уйдет. Набиль - замечательный футболист. Очень приятно наблюдать за его игрой.
По слухам, Фекир собрался уходить в «Бетис», который ищет замену Джовани Ло Чельсо. За Фекира «ткачи» надеются получить около 30 млн евро.