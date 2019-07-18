«Лион»: «Фекир ведет переговоры о трансфере»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо подтвердил, что полузащитник команды близок к уходу из клуба.

Мы не контролируем ситуацию. Фекир ведет переговоры о своем трансфере. Мы не знаем, когда это произойдет, но для всех будет лучше, если это всё будет как можно быстрее.

Конечно, мы будем скучать по Фекиру, если он уйдет. Набиль - замечательный футболист. Очень приятно наблюдать за его игрой.