Нападающий «Пяста»: «БАТЭ показал де**мовый футбол, мне грустно»

Нападающий «Пяста» Жоэль Валенсия прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов от БАТЭ.
В Беларуси команды сыграли вничью (1:1), однако дома «Пяст» уступил (1:2), хотя открыл счет в матче, и вылетел.
Такое бывает. Можно контролировать ход игры, но в конце более опытный соперник побеждает. Мне грустно, потому что БАТЭ показал де**мовый футбол. Я не понимаю, как им удалось выиграть. Как они пять раз играли в групповом этапе Лиги чемпионов с таким футболом? Однако главное, что они знают, как это делать. И их нужно поздравить с проходом.