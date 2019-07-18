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Нападающий «Пяста»: «БАТЭ показал де**мовый футбол, мне грустно»

вчера, 18:30
ПястЛоготип футбольный клуб Пяст (Гливице)1 : 2Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭМатч завершен

Нападающий «Пяста» Жоэль Валенсия прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов от БАТЭ.

В Беларуси команды сыграли вничью (1:1), однако дома «Пяст» уступил (1:2), хотя открыл счет в матче, и вылетел.

Такое бывает. Можно контролировать ход игры, но в конце более опытный соперник побеждает. Мне грустно, потому что БАТЭ показал де**мовый футбол. Я не понимаю, как им удалось выиграть. Как они пять раз играли в групповом этапе Лиги чемпионов с таким футболом? Однако главное, что они знают, как это делать. И их нужно поздравить с проходом.

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Denkuz
Denkuz
сегодня в 04:17
Пяст дальше должен был позорить друзей укроины.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил cska plus
   83 / 811
вчера в 23:37
В зеркале увидела?
anyway
anyway ответил cska plus
   369 / 811
вчера в 21:21
Я подправлю Жоэля, самая 62овая страна это польша а поляки самый 62овый народ и всё, что там есть тоже 62овое.
он не поляк
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   11 / 811
вчера в 20:03
Обидно, да?!
311
311
   44 / 811
вчера в 19:33
Зато у Пяста пястатый футбол!)
kapteinis40
kapteinis40
   799 / 811
вчера в 19:27
Они не тратят бюджетные деньги. Уберите из рос футбола бюджет и где мы будем?
За адекватность
За адекватность
   35 / 811
вчера в 19:26
"Однако главное, что они знают, как это делать." Вы впервые в истории чемпионатов Польши по футболу чемпионами стали. Вы в ГЭ ЛЧ нужны не больше чем "Бате", тут дикие сомнения терзают нужны ли наши клубы при 6-ом месте в ТК УЕФА на данной стадии. Хотя для условно у "Ференцвароша" деньги будут сумасшедшие. Как обычно субъективное мнение.
cska plus
cska plus
   9 / 811
вчера в 19:12
Я подправлю Жоэля, самая 62овая страна это польша а поляки самый 62овый народ и всё, что там есть тоже 62овое.
RamonCSKA
RamonCSKA
   54 / 811
вчера в 19:11
ахахаа, красавчик
Байкал-38
Байкал-38
   39 / 811
вчера в 19:01
Обидно, да?!
Begemott
Begemott
   85 / 811
вчера в 18:43
Хорошо, что пяст вылетел сразу, а не позорил футбол дальше.
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