Нападающий «Пяста»: «БАТЭ показал де**мовый футбол, мне грустно»

Нападающий «Пяста» прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов от БАТЭ .

В Беларуси команды сыграли вничью (1:1), однако дома «Пяст» уступил (1:2), хотя открыл счет в матче, и вылетел.