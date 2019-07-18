Алькантара: «Я абсолютно против VAR»

Полузащитник «Баварии» рассказал о своем отношении к системе видеопомощи рефери ( VAR ).

Я абсолютно против VAR . Я футбольный романтик и мне нравится эта изюминка игры. С VAR в истории футбола не было бы столько легендарных моментов. Мне кажется, VAR дает немного больше справедливости, но крадет суть игры.

Когда ты забиваешь гол, сразу ищешь глазами рефери и смотришь - не прикладывает ли он палец к уху, чтобы посоветоваться с ассистентами. Футбол теряет немного изящества.