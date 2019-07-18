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Алькантара: «Я абсолютно против VAR»

вчера, 21:15

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара рассказал о своем отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).

Я абсолютно против VAR. Я футбольный романтик и мне нравится эта изюминка игры. С VAR в истории футбола не было бы столько легендарных моментов. Мне кажется, VAR дает немного больше справедливости, но крадет суть игры.

Когда ты забиваешь гол, сразу ищешь глазами рефери и смотришь - не прикладывает ли он палец к уху, чтобы посоветоваться с ассистентами. Футбол теряет немного изящества.

Накануне «Бавария» проиграла «Арсеналу» в матче Международного Кубка чемпионов. 

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   83 / 811
вчера в 23:32
А без вара реал и барса будут дешевле покупать кубки, а так хоть будут разорятся
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Duda Gigolaev Osetin
   249 / 811
вчера в 23:29
Абсолютно поддерживаю. Все, кто здесь сидит на сайте полюбили футбол таким каким он был до внедрения VAR. Не надо менять то, что нравится. Лучшее - враг хорошего.
А ведь были времена, когда замен не было и люди тоже горячо любили тот футбол без замен) Этот спор по ВАРу будет продолжаться, пока не родится поколение, которое не видело футбол без ВАРа вообще)
da da da
da da da ответил Влад Петров
   402 / 811
вчера в 23:04
он просто со сборной ни разу не вылетал с турнира из-за неверного судейского решения)))))))))))
на ЧМ 2018 вылетели как раз из-за этого
CSKA2012
CSKA2012
   223 / 811
вчера в 22:54
Футбол это игра случая ) а тут случай превращают в факт.
cska1948
cska1948 ответил Duda Gigolaev Osetin
   51 / 811
вчера в 22:34
Абсолютно поддерживаю. Все, кто здесь сидит на сайте полюбили футбол таким каким он был до внедрения VAR. Не надо менять то, что нравится. Лучшее - враг хорошего.
Я полюбил футбол во времена, когда в мяч вставлялась камера и мяч шнуровался бечёвкой. Может тогда и мяч вернём, бутсы, поля. Да много ещё "врагов" найдётся у хорошего, если поискать.
Влад Петров
Влад Петров
   738 / 811
вчера в 22:20
он просто со сборной ни разу не вылетал с турнира из-за неверного судейского решения)))))))))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   769 / 811
вчера в 22:03
Абсолютно поддерживаю. Все, кто здесь сидит на сайте полюбили футбол таким каким он был до внедрения VAR. Не надо менять то, что нравится. Лучшее - враг хорошего.
dzvinka
dzvinka
   92 / 811
вчера в 21:59
    Шишанутый
    Шишанутый
       97 / 811
    вчера в 21:32
    Согласен с ним. ВАР портит игру. Футбол уже не тот!
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       155 / 811
    вчера в 21:20
    От воспитанника Барсы неудивительно такое слышать !
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