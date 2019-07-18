Алькантара: «Я абсолютно против VAR»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара рассказал о своем отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Я абсолютно против VAR. Я футбольный романтик и мне нравится эта изюминка игры. С VAR в истории футбола не было бы столько легендарных моментов. Мне кажется, VAR дает немного больше справедливости, но крадет суть игры.
Когда ты забиваешь гол, сразу ищешь глазами рефери и смотришь - не прикладывает ли он палец к уху, чтобы посоветоваться с ассистентами. Футбол теряет немного изящества.
Накануне «Бавария» проиграла «Арсеналу» в матче Международного Кубка чемпионов.