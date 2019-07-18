МЮ, «Барселону» и «Ювентус» пытаются обмануть

сегодня, 20:30

По таланту он был близок к двум легендам! Но «Соккер.ру» с сожалением констатирует: проиграет любой гранд, который с ним свяжется.

Общие причины, почему Неймар не нужен великим клубам:

- неумение уважать.

О мужчине всегда многое расскажет его отношение к женщинам. Неймар дружит со своей сестрой, но постоянной девушке изменяет, как мы знаем после всех свежих скандалов. Вот так и фанатов с клубами, где работает, не уважал никогда. С «Барселоной» попрощался со скандалом, теперь из ПСЖ ушел, не прощаясь;

- сумма трансфера.

220 млн евро – огромные деньги, а ПСЖ может запросить даже на 10 больше. Но и 200 млн евро – много, ведь форварду 27 лет, а не 19, как было в прошлом году Мбаппе, за которого выложили меньше. В мире футбола всего один человек за 200 млн евро, и он их не отработал в ПСЖ ;

- частые травмы.

С января 2014 года у Неймара было 22 повреждения – частота травм Роббена «хрустального периода». В общей сложности бразилец пропустил 76 матчей клуба и десятки игр сборной Бразилии. В феврале 2018 и январе 2019, два года подряд, получал серьезные повреждения. По слухам «Барселона» взяла паузу именно после того, как не совсем законным образом добралась до медицинских заключений по Неймару из Парижа;

- жадность отца.

Личный контракт Неймара с любым новым клубом будет заоблачным, поскольку его тезка-родственник смотрит на сына, как на ценный денежный актив. Зарплата бразильца может стать проблемой во многих клубах, где были такие истории, как с Санчесом в МЮ , когда больше всех получал не главный работник;

- живет не только игрой. Не подумайте, что ставится под сомнение класс бразильца – игрок экстраординарного уровня. Но не живет футболом, как другие мастера близкого уровня. И при этом тратит много времени на развлечения, вечеринки с моделями и скандалы с «основной» девушкой из-за встреч с «запасными». «Санта-Барбара», а не жизнь мужчины, который думает о любимой работе.

«Барселоне» не стоит связываться с Неймаром

Если вернется, то по просьбе Месси. Но в команду, где уже есть Коутиньо, Дембеле, Суарес и Гризманн. Даже если первых двух приговорят, то останется вопрос со вторым форвардом на замену Луису, а сочетание Неймара и Гризманна с Месси под нападающим может получиться слабым. Бразилец не классическая десятка, француз – не чистый форвард или вингер. Кроме того, в «Барселоне» Неймара не хотят видеть фанаты. И ради трансфера Гризманна уже брали небольшой кредит. Придется снова искать деньги, если ПСЖ не нужны Коутиньо и Дембеле.

«Реалу» не нужен второй вожак в атаке

Роналду был такой один, Бэйлу никто не позволил стать главным. Но Гарет не хочет уходить – банально нет интересных предложений, только денежное китайское. Также в команде есть Асенсио, Иско, Бензема, пришли Йович, Азар, в наличии молодые атакующие бразильцы. Какой смысл в покупке Неймара за дикие деньги, если даже покупка Погба логичнее? Зидан получит Азара и Неймара, которые могут своими окладами разозлить ветеранов, если не отработают деньги на поле. Пересу не нужно рисковать, бразилец уже не нужен, сначала пусть Азар заиграет.

Клубам из Манчестера не стоит глупить

Гвардиола вроде бы и не собирается покупать Неймара. Хот пару лет тому назад Неймар легко бы зашел в состав «Манчестер Сити», и ему были бы рады. Прямо сейчас, если продадут Лукаку и Погба «Интеру» и «Реалу», в «Манчестер Юнайтед» найдут 220 млн евро для покупки Неймара. Но Сульшер не получит своего Роналду для возрождения клуба, поскольку парень с проблемами со здоровьем в интенсивной АПЛ может не заиграть. Ди Мария расскажет, как непросто заиграть в современном МЮ . Да и в Лиге Европы играть Неймару вера в собственную исключительность не позволит.

У «Ювентуса» уже есть двигатель торговли

Неймар вряд ли хочет играть в Бундеслиге и за «Баварию». Не исключено, что останется один путь из чемпионских – в тень Роналду. Теоретически «Ювентус» может выжать из Неймара его средний показатель – 26 голов за сезон. Но у Гонсало Игуаина похожая результативность, хотя аргентинец не стоит больше 200 миллионов. Тем более, покупка бразильца – приобретение полного пакета, то есть и его вечного нытья.

Настолько оторван от реальности, что сначала жаловался, что в «Барселоне» очень низкая зарплата. Теперь ноет, что счастье не в деньгах, если твой клуб не элитный, вроде «Реала» или «Ювентуса». Аньелли, Паратичи и Недвед достаточно хулиганистые, чтобы рискнуть – взять Неймара, чтобы расширять рынки. Ведь Дуглас Коста всю Бразилию в уродские майки нового сезона не одел, а Жуниор – может.

Вот только Лигу чемпионов можно взять без Неймара, а с ним избежать скандалов и проблем нереально. Так что даже если окажется в «Ювентусе», то вряд ли отработает вложенные в него деньги. Бразилец всегда требует огромный оклад, не слушает тренера, парочку раз за сезон нарывается на дисквалификации. Получает травмы, капризничает, демонстрирует наплевательское отношение к окружающим и остается собой. Богатым любителем понтов, которые прожигает талант.

Скорее всего, забьет больше голов за Бразилию, чем Пеле. А толку? На следующем ЧМ -2022 вряд ли поведет «селесао» к трофею в стиле Марадоны, не хватит духу. Почему нет веры в форварда как в локомотив успехов? Потому что вел себя жалко не раз и не два. У Неймара была идеальная возможность стать легендой футбола, а теперь его отец таскается по Европе, пробуя впихнуть сына хоть куда-то.

И вряд ли в любом из клубов-претендентов, кроме МЮ , ему будут искренне рады. Но сам бразилец не пал пока так низко, чтобы идти в команду из Лиги Европы без чемпионских перспектив. Так что ждем или в Барселоне, или в Турине, больше пунктов назначения особо нет. А самый глупый вариант – если после слов Тухеля о расставании нападающего не смогут продать и придется год провести в ПСЖ .

Впрочем, поведение Неймара не позволяет проявлять к нему повышенное сострадание. Нельзя предавать, юлить, жадничать, красоваться, реветь по поводу и без него, а потом требовать к себе уважения, как к равновеликой персоне рядом с легендами. Неймар там, где заслужил быть, причем по футбольным причинам нужен одной «Баварии» - после ухода Роббена и Рибери есть место на фланге.

Причем дело не строго в образе жизни – Роналдиньо пил и гулял, а сейчас успешно живет с двумя женщинами одновременно, и всем плевать. Дело не строго в соплях – дешевая маскулинность никому давно не нужна, Ромарио тоже ревел, когда хотелось. Дело не в травмах – у Роналдо они были сложнее, чем у Жуниора, но Зубастик воевал за право играть. Дело в том, что у Неймара по всем пунктам перебор.

Слишком много проявлений жадности, поведение в стиле «из грязи в князи», невероятное самомнение при нулевой успешности как лидера и вожака большого клуба. В сезоне лучшего матча Неймара – против ПСЖ , «Барселона» вылетела от «Ювентуса». Туринцы в последнее время подбирают тех, кто им забивает? У бразильца тоже есть гол, как у де Лигта или Роналду – в финале ЛЧ 2015.

Но прошло уже четыре года, и сильнее за это время бразилец не стал. И не сказать, что у Сарри, Недведа или Аньелли есть репутация великих воспитателей, скорее наоборот – мастера работы с теми, кто реально нужен, а в идеале – свободный агент. А Неймар это не только голы и передачи, но и капризный ребенок в раздевалке. С ним было сложно всем и всегда, особенно когда форварду не потакали.

Успешные, мощные и красивые по игре «Реал», «Ювентус», «Бавария» или «Барселона» могут быть и без него. Пожалуй, в этом ключевая причина с ним не связываться. Если можно обойтись без рискованной сделки в 220 млн евро плюс еще миллионов 120 на зарплату, то лучше так и поступить. Но трансфер будет, хотя претенденты сейчас и сыграют на понижение.

Неймар и ПСЖ не скрывают, что у них развод. А это значит, что нет смысла устраивать безумные торги, словно лот на рынке самый ценный. Самый ценный это Мбаппе, вот за него началась бы нереальная драка, как за де Лигта, только в масштабе позиции, француз ведь нападающий. А Неймар это как Коутиньо – шансы 50 на 50, что получится отбить деньги.

Как поговаривал полуголодный самурай в японской киноклассике: «Что произошло с нами накануне, может стать нашей судьбой завтра». Унизительные переговоры что с «Барселоной», что с «Ювентусом» - заслуженный для Неймара итог. Пару лет назад думал, что будет королем футбола, раз Месси и Роналду стареют? Но не стал им и теперь достанется тем, кто пойдет на поводу желания воскресить некогда яркий талант.